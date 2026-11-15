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इंदौर में जल संकट और सड़क पर बहता पानी... पांचवीं बार फूटी नर्मदा लाइन, कई इलाकों की सप्लाई ठप

एक तरफ तो नगर निगम आम जनता से पानी की बूंद-बूंद बचाने की अपील कर रहा है, दूसरी तरफ खुद नगर निगम की लापरवाही से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है।

By Kuldeep BhawsarEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 05:15:08 PM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 05:15:08 PM (IST)
इंदौर में जल संकट और सड़क पर बहता पानी... पांचवीं बार फूटी नर्मदा लाइन, कई इलाकों की सप्लाई ठप
इंदौर में जल संकट और सड़क पर बहता पानी

HighLights

  1. कनाडिया बायपास पर रविवार सुबह फूटी नर्मदा की वितरण लाइन
  2. पिछले एक माह में शहर में लाइन फूटने की यह पांचवीं बड़ी घटना
  3. दो घंटे तक सड़क पर बहता रहा पानी, कई क्षेत्रों की सप्लाई प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एक तरफ तो नगर निगम आम जनता से पानी की बूंद-बूंद बचाने की अपील कर रहा है, दूसरी तरफ खुद नगर निगम की लापरवाही से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है। पिछले एक माह में लाइन फूटने की पांच बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें लाखों लीटर पानी बेवजह बह गया। रविवार को कनाडिया बायपास स्थित हनुमान मंदिर के पास नर्मदा लाइन फूट गई। इसके चलते घंटों सड़क पर पानी बहता रहा।

सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और सुधार काम शुरू किया। जलकार्य समिति प्रभारी का कहना है कि जो लाइन फूटी है वह मेन लाइन नहीं बल्कि वितरण लाइन है। इसके फूटने से टंकियों के भराने में कोई परेशानी नहीं आएगी।


सुबह सप्लाई शुरू होते ही दो घंटे तक सड़क पर जमा होता रहा पानी

घटना रविवार सुबह करीब 10 बजे की है। जल वितरण के दौरान कनाडिया बायपास क्षेत्र में नर्मदा लाइन फूट गई। आशंका जताई जा रही है कि रात में यहां से कोई भारी वाहन गुजरा होगा। उसके दबाव से लाइन फूट गई। रविवार सुबह जब सप्लाई शुरू हुई तो पानी सड़क पर बह निकला और सड़क पर जमा होने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब दो घंटे तक पानी बहता रहा। इस वजह से उन क्षेत्रों में जल वितरण प्रभावित हुआ जहां रविवार सुबह पानी पहुंचना था।

कनाडिया क्षेत्र में लाइन फूटने की सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारियों को जानकारी दी। तुरंत टीम रवाना हुई और सुधार कार्य शुरू किया। हमने लाइन सुधार दी है। यह वितरण लाइन थी। इसकी वजह से टंकियों के भराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। - अभिषेक शर्मा बबलू, जलकार्य प्रभारी नगर निगम इंदौर

नर्मदा जल बर्बादी की यह पांचवीं बड़ी घटना है

पिछले एक माह में नर्मदा जल बर्बादी की यह पांचवीं घटना है। एक तरफ नगर निगम पाइप लाइनें बदलने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ पुरानी लाइन दम तोड़ रही है। ये हैं शहर में हाल ही में हुई जल बर्बादी की प्रमुख घटनाएं...

  • भंडारी रिसॉर्ट के पास बायपास पर सड़क निर्माण के दौरान एक ट्रक के टकराने से नर्मदा की मुख्य पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इससे 50 फुट से अधिक ऊपर तक पानी का फव्वारा उछला। 40 लाख लीटर से अधिक पानी बर्बाद हुआ। कई क्षेत्रों की जलापूर्ति बाधित हुई।

  • बंगाली चौराहा (डीमार्ट के पास) नर्मदा की पाइप लाइन ट्रक के वाल्व से टकराने के कारण फूट गई। पानी के तेज बहाव की वजह से सड़क पर तालाब बन गया। फव्वारा भी फूट पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि अंडरपास बंद करना पड़ा।

  • कनाडिया बायपास पर लाइन फूटने से हाल ही में हजारों लीटर पानी बह चुका है।

  • देवी अहिल्या विवि के तक्षशिला परिसर में नर्मदा पाइप लाइन में लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी बेकार बह गया। हालांकि निगम का कहना था कि मेन लाइन नहीं फूटी बल्कि विश्वविद्यालय की आंतरिक वितरण लाइन फूटी है।

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