नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एक तरफ नगर निगम नागरिकों से बूंद-बूंद पानी बचाने की अपील कर रहा है और पानी के अपव्यय पर दो हजार से दस हजार रुपये तक जुर्माना लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद निगम की लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी बेकार बह रहा है। रविवार को मधुमिलन चौराहे पर नर्मदा लाइन फूट गई।

देर तक पानी सड़क पर बहता रहा, लेकिन किसी जिम्मेदार ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। परेशान लोगों ने निगम कंट्रोल रूम में फोन लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग डेढ़ घंटे बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और सुधार कार्य शुरू किया, तब तक हजारों लीटर पानी बह चुका था।

मधुमिलन चौराहे से नवलखा की ओर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और जगह-जगह काम अधूरा पड़ा है। रविवार को इसी सड़क निर्माण के दौरान नर्मदा की वितरण लाइन फूट गई। देखते ही देखते पानी तेजी से गड्ढे में भरने लगा और कुछ ही देर में सड़क पर बहने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब डेढ़ घंटे की देरी से निगम की टीम पहुंची और मरम्मत का काम शुरू किया। शहर में लगातार सामने आ रही हैं पाइपलाइन फूटने की घटनाएं इंदौर में हाल के दिनों में नगर निगम की लापरवाही और देखरेख की कमी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन फूटने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे लाखों लीटर पीने का पानी बर्बाद हुआ है और रहवासियों को जल संकट का सामना करना पड़ा है...