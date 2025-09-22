मेरी खबरें
    आज से नवरात्र की शुरुआत, 11 हजार कलश और एक करोड़ कुमकुम अर्चना से पावन होगी इंदौर की धरा

    इंदौर के वीआईपीए परस्पर नगर में आयोजित हो रहे नवरात्र महोत्सव में 20 राज्यों सहित सात देशों से श्रद्धालु पहुंच शामिल होंगे। 25 एकड़ के आयोजन स्थल पर 11 हजार स्वर्णलेपित कलश स्थापित कर समृद्धि की देवी महालक्ष्मी की उपासना की जाएगी। वहीं एक करोड़ कुमकुम अर्चना के साथ ही 10 लाख आहुतियां भी दी जाएंगी।

    By ramkrashna Mule
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 10:27:10 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 10:32:59 AM (IST)
    नवरात्रि का सबसे बड़ा पांडाल इस बार इंदौर में... श्री पार्श्व पद्मावती सेवा न्यास द्वारा वीआईपी परस्पर नगर में बनाया गया भव्य और दिव्य पांडाल का विहंगम औऱ आकर्षक दृश्य। फोटो - प्रफुल्ल चौरसिया, आशु

    HighLights

    1. कार्यक्रम स्थल पर 50 हजार लोगों के लिए बनेगा भोजन।
    2. हर दिन 2 हजार लोग देंगे आयोजन में अपनी सेवाएं।
    3. 30 हजार शुद्ध मेवे व औषधियां लगेंगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में पहली बार दस दिनी नवरात्र में शक्ति की 11 दिनी उपासना 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी। वीआईपी परस्पर नगर में होने वाले अति विशाल नवरात्र महोत्सव में 20 राज्यों के अतिरिक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित सात देशों के श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजन 25 एकड़ में हो रहा है। 11 हजार स्वर्णलेपित कलश स्थापित कर समृद्धि की देवी महालक्ष्मी की उपासना की जाएगी। एक करोड़ कुमकुम अर्चना के साथ ही 10 लाख आहुतियां भी दी जाएंगी।

    अष्टलक्ष्मी कलश में 351 सामग्री

    ऐसे 11 हजार कलशों को सिद्ध किया जाएगा। सुबह 10.30 से दोपहर दो बजे तक माता को आकर्षित करने की भावना से 351 सामग्रियां रखी जाएंगी। एक करोड़ मंत्र, एक करोड़ कुमकुम अर्चना, 10 लाख आहुतियों से कलशों को सिद्ध किया जाएगा।

    naidunia_image

    दिव्य देवी भागवत कथा

    प्रतिदिन शाम सात से रात 10 बजे तक दिव्य देवी भागवत कथा होगी। इसमें भगवती के विभिन्न रूप, लीलाओं, महिमा का वर्णन और मंत्रोच्चार होगा। जगदंबा का सहस्रपाठ किया जाएगा।

    मां पद्मावती की आराधना

    दु:ख निवारण की भावना से अलौकिक दिव्य निवारण महायज्ञ भी होगा। इसमें मां पद्मावती के साथ गणपति, भैरव, भगवान शंकर, मां पार्वती, नवग्रह व हनुमान की आराधना होगी। सुख-शांति एवं समृद्धि के लिए मंत्रोच्चार होगा।

    12 ज्योतिर्लिंग और माता के 23 स्वरूप

    आयोजन स्थल पर 12 ज्योतिर्लिंग और माता के 23 स्वरूपों की प्रतिकृति के दर्शन भी होंगे। प्रवेश द्वार पर मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू के चित्र भी बनाए गए हैं। बादल से पानी की बूंदें गिरने का अहसास भी पंडाल में होगा।

    लाखों श्रद्धालु एक साथ माता की आराधना करेंगे

    यह आयोजन नवरात्र में भक्ति और साधना का दुर्लभ संयोग बनेगा। यहां लाखों श्रद्धालु एकसाथ माता की आराधना करेंगे। वे माता के दिव्य अवतारों के साक्षी बनेंगे। कथा में शामिल होने वाले शोक-संताप से मुक्त होंगे। - वसंत विजयानंद गिरि महाराज

    naidunia_image

    नवरात्र आज से : हस्त नक्षत्र और शुक्ल योग में घटस्थापना के मुहूर्त

    विशिष्ट मुहूर्त...

    • तड़के 4.46 से 4.58 बजे तक ब्रह्मवेला स्थिर सिंह लग्न नवांश शुभ चौघड़िया।

    • सुबह 6.16 से 8.07 बजे तक कन्या लग्न नवांश अमृत चौघड़िया।

    • सुबह 10.21 से 11.37 बजे तक स्थिर वृश्चिक लग्न नवांश शुभ चौघड़िया।

    • सुबह 11.53 से दोपहर 12.37 बजे तक अभिजित मुहूर्त स्थिर वृश्चिक लग्न।

    चौघड़िया अनुसार मुहू्र्त

    • अमृत : सुबह 6.16 से 7.46 बजे तक, शाम 4.48 से 6.17 बजे तक।

    • शुभ : सुबह 9.16 से 10.46 बजे तक।

    • चर : दोपहर 1.47 से 03.17 एवं शाम 6.18 से 7.47 बजे तक।

    • लाभ : दोपहर 3.18 से 04.47 बजे तक।

