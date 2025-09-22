आज से नवरात्र की शुरुआत, 11 हजार कलश और एक करोड़ कुमकुम अर्चना से पावन होगी इंदौर की धरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में पहली बार दस दिनी नवरात्र में शक्ति की 11 दिनी उपासना 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी। वीआईपी परस्पर नगर में होने वाले अति विशाल नवरात्र महोत्सव में 20 राज्यों के अतिरिक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित सात देशों के श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजन 25 एकड़ में हो रहा है। 11 हजार स्वर्णलेपित कलश स्थापित कर समृद्धि की देवी महालक्ष्मी की उपासना की जाएगी। एक करोड़ कुमकुम अर्चना के साथ ही 10 लाख आहुतियां भी दी जाएंगी।

ऐसे 11 हजार कलशों को सिद्ध किया जाएगा। सुबह 10.30 से दोपहर दो बजे तक माता को आकर्षित करने की भावना से 351 सामग्रियां रखी जाएंगी। एक करोड़ मंत्र, एक करोड़ कुमकुम अर्चना, 10 लाख आहुतियों से कलशों को सिद्ध किया जाएगा।

दिव्य देवी भागवत कथा

प्रतिदिन शाम सात से रात 10 बजे तक दिव्य देवी भागवत कथा होगी। इसमें भगवती के विभिन्न रूप, लीलाओं, महिमा का वर्णन और मंत्रोच्चार होगा। जगदंबा का सहस्रपाठ किया जाएगा।

मां पद्मावती की आराधना

दु:ख निवारण की भावना से अलौकिक दिव्य निवारण महायज्ञ भी होगा। इसमें मां पद्मावती के साथ गणपति, भैरव, भगवान शंकर, मां पार्वती, नवग्रह व हनुमान की आराधना होगी। सुख-शांति एवं समृद्धि के लिए मंत्रोच्चार होगा।

12 ज्योतिर्लिंग और माता के 23 स्वरूप

आयोजन स्थल पर 12 ज्योतिर्लिंग और माता के 23 स्वरूपों की प्रतिकृति के दर्शन भी होंगे। प्रवेश द्वार पर मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू के चित्र भी बनाए गए हैं। बादल से पानी की बूंदें गिरने का अहसास भी पंडाल में होगा।

लाखों श्रद्धालु एक साथ माता की आराधना करेंगे