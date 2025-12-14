इंदौर में बनने जा रहा है एमवाय अस्पताल का नया भवन, मरीजों के लिए होंगे 1450 बेड
इंदौर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमवाय हॉस्पिटल अभी जिस इमारत में संचालित हो रहा है उसकी क्षमता 1150 से अधिक बेड की है। यहां विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब चार हजार मरीज इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल की बिल्डिंग की दीवारों में अब जगह-जगह सीलिंग की समस्या आने लगी है।
Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 10:47:06 AM (IST)
Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 10:50:51 AM (IST)
इंदौर में एमवाय अस्पताल की पुरानी इमारत। फाइल फोटो
HighLights
- अस्पताल भवन और अन्य कार्य 570 करोड़ की लागत में हो रहे हैं
- इस पर करीब 142 करोड़ रुपये जीएसटी सहित अन्य टैक्स लग रहे हैं
- एमवाय अस्पताल की नई बिल्डिंग में तल के साथ 9 मंजिल होंगी
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 1450 बेड के नए एमवाय अस्पताल भवन का रविवार को भूमिपूजन किया जा रहा है। सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव शामिल होंगे। यह दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री एमजीएम मेडिकल कालेज परिसर में आ रहे हैं। अस्पताल भवन के साथ ही नर्सिंग होस्टल, पार्किंग आदि का भी निर्माण किया जाएगा। करीब 713 करोड़ की लागत से नया अस्पताल तैयार किया जाएगा। तल मंजिल के साथ यह नौ मंजिल का अस्पताल होगा।
वर्तमान में जिस बिल्डिंग में एमवाय अस्पताल संचालित हो रहा है, उसकी क्षमता 1150 से अधिक बेड की है। यहां विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब चार हजार मरीज इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल की बिल्डिंग की दीवारों में अब जगह-जगह सीलिंग की समस्या आने लगी है। बता दें कि अस्पताल भवन और अन्य कार्य 570 करोड़ की लागत में हो रहे हैं। इस पर करीब 142 करोड़ रुपये जीएसटी सहित अन्य टैक्स लग रहे हैं।
- अस्पताल ब्लाक 480 करोड़ 150000
- 550 बेड नर्सिंग होस्टल 21 करोड़ से अधिक 8550
- आडिटोरियम 1.6 करोड़ 500
- पार्किंग 31.5 करोड़ 21000
- बाहरी विकास शुल्क 35 करोड़ से अधिक
- अतिरिक्त पर्यवेक्षण 34 करोड़ से अधिक
- जीएसटी अतिरिक्त पर्यवेक्षण छह करोड़ से अधिक
- प्रोजेक्ट पर जीएसटी 102 करोड़ से अधिक