इंदौर में 1.32 लाख मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस, नहीं हो सकी मैपिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 28.67 लाख मतदाताओं के इलेक्टोरल फॉर्म (इएफएस) का शत प्रतिशत डिजिटलाइजेशन हो चुका है। प्रक्रिया के तहत जिले में 84.17 प्रतिशत मतदाताओं की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 4.63 प्रतिशत मतदाता ऐसे है, जिनके फॉर्म तो भरकर आए, लेकिन 2003 की सूची से मैपिंग नहीं हो सकी। मैपिंग नहीं होने वाले एक लाख 32 हजार 662 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और मतदाताओं को 11 तरह के दस्तावेज दिखाने होंगे।

वहीं सूची में 15.83 प्रतिशत मतदाता ऐसे है, जिनके नाम हटाए जाएंगे। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया के तहत फार्म भरने की तारीख निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी है। इसमें 24 लाख 13 हजार 304 मतदाताओं की पुष्टि हो चुकी है। एक लाख 32 हजार 662 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई, लेकिन फार्म प्राप्त हुए है। इन मतदाताओं को अपने दस्तावेज देने होंगे। वहीं चार लाख 53 हजार 991 मतदाताओं की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुष्टि नहीं होने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार का कहना है कि जिले में मतदाताओं से फार्म प्राप्त करने का कार्य पूरा हो चुका है।

जिन मतदाताओं के फार्म भरकर नहीं मिले थे, उनका दोबारा सत्यापन कराया गया है। 1.81 लाख मतदाता ट्रेस नहीं हुए इंदौर जिले में 4.53 लाख मतदाताओं के फार्म प्राप्त नहीं हुए है। इसमें एक लाख 81 हजार 633 हजार मतदाता ऐसे जो ट्रेस ही नहीं हो पाए। वहीं एक लाख 97 हजार 758 मतदाता स्थाई रूप से स्थानांतरित हो चुके है। इसके अलावा 43468 मतदाता मृत पाए गए। 22554 मतदाता ऐसे है, जिन्होंने अन्य जिले की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिया। तीसरी बार बड़ी तारीख चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इंदौर जिले में मतदाताओं के फार्म भरने का कार्य 4 नवंबर से शुरू किया था, जो 4 दिसंबर तक होना था। फार्म छपाई में देरी के कारण बीएलओं को फार्म देरी से मिले। इसके कारण प्रक्रिया की शुरुआती गति धीमी रही। बाद में आयोग ने फार्म भरने की तारीख को 11 दिसंबर कर दी गई, लेकिन तीसरी बार में तारीख बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी गई है।