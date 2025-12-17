इंदौर में 1.32 लाख मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस, नहीं हो सकी मैपिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 28.67 लाख मतदाताओं के इलेक्टोरल फॉर्म (इएफएस) का शत प्रतिशत डिजिटलाइजेशन हो चुका है। प्रक्रिया के तहत जिले में 84.17 प्रतिशत मतदाताओं की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 4.63 प्रतिशत मतदाता ऐसे है, जिनके फॉर्म तो भरकर आए, लेकिन 2003 की सूची से मैपिंग नहीं हो सकी। मैपिंग नहीं होने वाले एक लाख 32 हजार 662 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और मतदाताओं को 11 तरह के दस्तावेज दिखाने होंगे।
वहीं सूची में 15.83 प्रतिशत मतदाता ऐसे है, जिनके नाम हटाए जाएंगे। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया के तहत फार्म भरने की तारीख निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी है। इसमें 24 लाख 13 हजार 304 मतदाताओं की पुष्टि हो चुकी है। एक लाख 32 हजार 662 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई, लेकिन फार्म प्राप्त हुए है। इन मतदाताओं को अपने दस्तावेज देने होंगे। वहीं चार लाख 53 हजार 991 मतदाताओं की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुष्टि नहीं होने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार का कहना है कि जिले में मतदाताओं से फार्म प्राप्त करने का कार्य पूरा हो चुका है।
जिन मतदाताओं के फार्म भरकर नहीं मिले थे, उनका दोबारा सत्यापन कराया गया है। 1.81 लाख मतदाता ट्रेस नहीं हुए इंदौर जिले में 4.53 लाख मतदाताओं के फार्म प्राप्त नहीं हुए है। इसमें एक लाख 81 हजार 633 हजार मतदाता ऐसे जो ट्रेस ही नहीं हो पाए। वहीं एक लाख 97 हजार 758 मतदाता स्थाई रूप से स्थानांतरित हो चुके है। इसके अलावा 43468 मतदाता मृत पाए गए। 22554 मतदाता ऐसे है, जिन्होंने अन्य जिले की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिया।
इंदौर जिले में मतदाताओं के फार्म भरने का कार्य 4 नवंबर से शुरू किया था, जो 4 दिसंबर तक होना था। फार्म छपाई में देरी के कारण बीएलओं को फार्म देरी से मिले। इसके कारण प्रक्रिया की शुरुआती गति धीमी रही। बाद में आयोग ने फार्म भरने की तारीख को 11 दिसंबर कर दी गई, लेकिन तीसरी बार में तारीख बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी गई है।
18 दिसंबर तक फार्म भरे जाएंगे
23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन
22 जनवरी तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे
21 फरवरी तक फाइनल अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
2867294 कुल मतदाता नवंबर 2025 की मतदाता सूची में
24,13,304 की पुष्टि हुई
43,468 मृतक
1,81,633 पते पर नहीं मिले
1,97,758 स्थाई रूप से स्थानांतरित
22,554 अन्य जिलों में इनरोल्ड
8577 फार्म लेने के बाद जमा नहीं किया।
विधानसभा क्षेत्र अनुसार मतदाता की जानकारी जानकारी विधानसभा मतदाता डिजिटलाइजेशन फार्म नहीं मिले
देपालपुर 279705 250470 29235
इंदौर-1 381112 305188 75924
इंदौर-2 352388 278765 73623
इंदौर-3 188824 151072 37753
इंदौर-4 251236 211639 39597
इंदौर-5 430491 341159 89332
महू 289312 261467 27845
राऊ 379065 323285 55780
सांवेर 315161 290259 24902
कुल 2867294 2413304 453991
मैपिंग नहीं होने वाले मतदाताओं की जानकारी विधानसभा नौ मैपिंग
देपालपुर 6092
इंदौर-1 26193
इंदौर-2 7940
इंदौर-3 9631
इंदौर-4 23643
इंदौर-5 25211
महू 3950
राऊ 24077
सांवेर 5925
कुल 132662
23 नवंबर: एसआइआर के दौरान निर्वाचन सुपरवाइजर अंतिम दुबे का वीडियो बहुप्रसारित हुआ, जिसमें वे वेंडरों के साथ पार्टी करते नजर आए। बाद में पता चला किसी ने पुराना वीडियों प्रसारित कर दिया।
24 नवंबर: महिला बीएलओ एवं अन्य सहायिकाओं को फोन लगाकर असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील बातें करने का मामला सामने आया। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस की महिला हेल्पलाइन पर शिकायत की गई।
25 नवंबर: मां की मौत के बाद भी एसआइआर के काम में लगी रही बीएलओ नीलू गौड़ की देशभर में तारीफ हुई। कलेक्टर शिवम वर्मा मिलने पहुंचे। काम की तारीफ की।
01 दिसंबर: इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा में कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने सांवेर टीम को कलेक्टर कार्यालय में सम्मानित किया।
04 दिसंबर: एसआइआर के दौरान निर्वाचन कर्तव्य में लापरवाही बरतने एवं आदेश की अवहेलना करने वाले 13 अधिकारी-कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया।
12 दिसंबर: पुलिस ने इंटरस्टेट चोर अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी अकोला से एसआइआर फार्म भरने इंदौर आया था।