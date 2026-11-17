नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने एवं वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट लगवाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को एक दोपहिया वाहन पर छह हजार 300 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नंबर प्लेट पर अंकों को फैंसी स्टाइल में लिखकर बनाया था 'बाप' ट्रैफिक टीआई जोन-3 अरविंद दांगी यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए भ्रमण कर रहे थे। उनकी नजर एक दोपहिया वाहन पर पड़ी, जिसकी नंबर प्लेट पर अंक एमपी09ईडी 6114 को फैंसी स्टाइल में "बाप" लिखा गया था। टीआई द्वारा तत्काल वाहन को रुकवाकर चालक को अमानक एवं फैंसी नंबर प्लेट के संबंध में जानकारी दी गई।