मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अधिकारियों ने पूछा बारिश में मच्छर क्यों आते हैं, बच्चों ने जवाब दिया उनके घर टूट जाते हैं इसलिए

    मलेरिया विभाग के अधिकारियों ने जब बच्चों से सवाल किया कि इस मौसम में मच्छरों क्यों आते हैं, इसपर नौवीं कक्षा के बच्चे ने कहा कि बारिश के कारण उनके घर टूट जाते हैं इसलिए वह बााहर आते हैं। इसके अलावा एक अन्य बच्ची ने जवाब दिया कि उन्हें पानी बहुत पसंद है, इसलिए वह पीने के लिए आ जाते हैं।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 08:48:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 08:53:01 PM (IST)
    अधिकारियों ने पूछा बारिश में मच्छर क्यों आते हैं, बच्चों ने जवाब दिया उनके घर टूट जाते हैं इसलिए
    कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थी एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

    HighLights

    1. 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है।
    2. इसी दिन रोनाल्ड रास ने यह अहम खोज की थी।
    3. मलेरिया बीमारी मच्छरों के काटने से होती है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए है। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद स्कूल में नौवीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए वाहक जनित रोगों से जुड़े तथ्यों से संबंधित जानकारी पर सेमिनार रखा।

    मलेरिया विभाग के अधिकारियों ने जब बच्चों से सवाल किया कि इस मौसम में मच्छरों क्यों आते हैं, इसपर नौवीं कक्षा के बच्चे ने कहा कि बारिश के कारण उनके घर टूट जाते हैं इसलिए वह बााहर आते हैं।

    इसके अलावा एक अन्य बच्ची ने जवाब दिया कि उन्हें पानी बहुत पसंद है, इसलिए वह पीने के लिए आ जाते हैं। सेमिनार में सहीं जवाब देने वाले विद्यार्थियों को को पुरस्कृत भी किया गया।

    इसके अलावा कई बच्चों ने सवाल भी किए। जिला मलेरिया अधिकारी रश्मि शर्मा दुबे ने बताया कि प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है।

    इसी दिन रोनाल्ड रास द्वारा खोज की गई थी कि मलेरिया बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। वाहक जनित बीमारियों के प्रति जनजागरूकता लाने और इन बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

    विद्यार्थियों को दी वैज्ञानिक जानकारी

    इसके अलावा इंदौर स्कूल आफ सोशल वर्क में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पावर पाइंट प्रस्तुति के माध्यम से सरल भाषा में वैज्ञानिक जानकारियां दी गईं। उन्हें यह बताया कि विद्यार्थी कैसे इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर परिचर्चा भी हुई। इस दौरान सुखविंदर सिंह नय्यर, आनंद गौड़, आरके शर्मा, एमके शर्मा आदि मौजूद रहे। इस दौरान रैली भी निकाली गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.