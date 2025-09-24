मेरी खबरें
    Indore Old GDC Collage: पूरक परीक्षा की कॉपियां जंचवाने के लिए ओल्ड जीडीसी कॉलेज की छात्राओं को भरना होगा फार्म

    इंदौर के माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 600 से ज्यादा छात्राएं परीक्षा में फेल हो गईं। छात्राओं ने हंगामा किया तो कॉलेज ने विशेष फार्म भरवाकर बाहरी शिक्षकों से कॉपियां जंचवाने का निर्णय लिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सहायता ली जाएगी। छात्राओं का आरोप है मूल्यांकन में गड़बड़ी और पक्षपात हुआ।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 01:39:59 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 01:44:23 PM (IST)
    कॉलेज दोबारा उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाएगा। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. कॉलेज दोबारा उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाएगा।
    2. बाहरी शिक्षकों से उत्तरपुस्तिकाओं की जांच कराने का निर्णय।
    3. छात्राओं ने आरोप लगाया कि मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (ओल्ड जीडीसी) में 600 से अधिक छात्राएं पूरक परीक्षा में फेल हो गई हैं। सोमवार को छात्राओं के हंगामे के बाद, कॉलेज प्रबंधन ने एक विशेष फार्मेट वाला फार्म जारी किया है, जिसमें पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। छात्राओं को यह फार्म बुधवार तक भरकर जमा करना होगा। इसके बाद ही कॉलेज दोबारा उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाएगा।

    कॉलेज प्रबंधन ने खराब मूल्यांकन के आरोपों से बचने के लिए बाहरी शिक्षकों से उत्तरपुस्तिकाओं की जांच कराने का निर्णय लिया है। इस मामले में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सहायता ली जाएगी। बीएससी-एमएससी पाठ्यक्रम की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया है, और कई विषयों में उन्हें तीन से पांच अंक दिए गए हैं।

    इंटरनल मूल्याकंन में पक्षपात का आरोप

    छात्राओं का कहना है कि इंटरनल मूल्यांकन में भी शिक्षकों ने पक्षपात किया है। समस्या के समाधान के लिए छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक को लिखित शिकायत की थी। इसके बाद प्राचार्य का घेराव किया गया। कालेज प्रबंधन ने अब विशेष फार्मेट पर छात्राओं से जानकारी मांगी है, जिसमें नाम, पाठ्यक्रम, रोल नंबर, विषय, पूरक परीक्षा में अंक आदि शामिल हैं।

    आंतरिक मूल्यांकन करवाया जा रहा है

    प्राचार्य डॉ. अशोक सचदेवा ने कहा कि पूरक परीक्षा की कॉपियां दोबारा नहीं जांची जाती है, लेकिन बड़ी संख्या में छात्राएं फेल हुई हैं। इसलिए आंतरिक मूल्यांकन करवाया जा रहा है। छात्राओं से फार्म भरवाने के बाद कॉपियों की जांच की जाएगी।

