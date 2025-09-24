Indore Old GDC Collage: पूरक परीक्षा की कॉपियां जंचवाने के लिए ओल्ड जीडीसी कॉलेज की छात्राओं को भरना होगा फार्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (ओल्ड जीडीसी) में 600 से अधिक छात्राएं पूरक परीक्षा में फेल हो गई हैं। सोमवार को छात्राओं के हंगामे के बाद, कॉलेज प्रबंधन ने एक विशेष फार्मेट वाला फार्म जारी किया है, जिसमें पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। छात्राओं को यह फार्म बुधवार तक भरकर जमा करना होगा। इसके बाद ही कॉलेज दोबारा उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाएगा।

कॉलेज प्रबंधन ने खराब मूल्यांकन के आरोपों से बचने के लिए बाहरी शिक्षकों से उत्तरपुस्तिकाओं की जांच कराने का निर्णय लिया है। इस मामले में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सहायता ली जाएगी। बीएससी-एमएससी पाठ्यक्रम की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया है, और कई विषयों में उन्हें तीन से पांच अंक दिए गए हैं।