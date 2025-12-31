इंदौर में फ्लाइट लेट होने पर यात्री ने इंडिगो के क्रू मेंबर से किया विवाद, इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में इंडिगो की फ्लाइट के लेट होने पर एक यात्री एयरलाइन के क्रू मेंबर के साथ विवाद करने लगा। यात्री का नाम सुनील कुमार सिंह है, वह हरियाणा का रहने वाला बताया गया है। एयरलाइन की ओर से शरीफ कुरैशी ने पुलिस को इसकी शिकायत की है। यात्री पर विमान के इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उसने महिला क्रू मेंबर याशी और रिया के साथ अभद्रता की। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।