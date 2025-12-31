क्रू मेंबर को जान से मारने की धमकी दी, इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, इंदौर में इंडियो फ्लाइट में हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई-6002 में हंगामा हो गया। यात्री ने क्रू मेंबर से अभद्रता की और धमकाया। विवाद बढ़ने पर इमरजेंसी गेट खोलने का प्रयास भी किया। यात्री घबरा गए। स्थिति संभालने के लिए सुरक्षाकर्मी बुलाने पड़े। रात में ही थाने में शिकायत कर यात्री सुनील कुमार के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई।

डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार एयरलाइंस की ओर से शरीफ कुरैशी निवासी आइडिया कालोनी(तीन इमली) द्वारा शिकायत की है।

वार्ड क्रमांक-17 बरवाला देहात हिसार(हरियाणा) निवासी सुनील पुत्र इंदरसिंह के खिलाफ कायमी की है। शरीफ के अनुसार सोमवार रात सवा नौ बजे की है।

सुनील कुमारसिंह ने क्रू मेंबर याशी सागंवान और रिया आर्या के साथ अभद्रता की। फ्लाइट लेट होने पर हंगामा करने लगा। सुनील 29 नंबर की सीट पर बैठा था।

उसने अन्य यात्रियों के साथ भी अभद्रता की। फ्लाइट दो घंटे देरी से चल रही थी। क्रू मेंबर को जान से खत्म करने की धमकी दी और उसने नीचे उतरने की जीद की और इमरजेंसी गेट खोलने लगा।