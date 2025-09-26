इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री को चूहे ने काटा, पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर सिर्फ 500 रुपये का लगा जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देशभर के चुनिंदा एयरपोर्ट में तीसरी रैंक हासिल करने वाले इंदौर एयरपोर्ट पर एक प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक यात्री को चूहे ने काट लिया। इस गंभीर घटना के बाद भी एयरपोर्ट प्रबंधन ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति ही की। प्रबंधन द्वारा एयरपोर्ट पर सफाई का काम करने वाली कंपनी पर दो हजार रुपये व पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी पीएसआई पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया और दोनों एजेंसियों को नोटिस दिया गया।

वहीं एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए चिकित्सा सेवा देने वाले अस्पताल समूह को नोटिस जारी कर अभी तक एयरपोर्ट पर सेवाएं दे रहे डॉ. हर्षवर्धन को हटाया गया। उनके स्थान पर अन्य चिकित्सक सेवा देंगे। गौरतलब है कि डॉ. सिंह ही घटना के समय ड्यूटी पर थे और उन्होंने यात्री के उपचार में संवेदनशीलता नहीं दिखाई थी।