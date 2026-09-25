यात्रियों को मिलेगी सुगम यात्रा, इंदौर से 36 दूरस्थ शहरों तक सीधी बस सेवा का मुख्यमंत्री 26 सितंबर को करेंगे शुभारंभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मप्र में राज्य परिवहन मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमपीआरटीसी) की तर्ज पर शुरू हो रही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का दायरा अब बढ़ने जा रहा है। सिटी बसों के ट्रायल के बाद अब इंदौर से प्रदेश के 36 दूरस्थ शहरों के लिए बसों का संचालन शनिवार से शुरू होगा।

एमपीआरटीसी के तहत एक बार फिर से इंटरसिटी और इंट्रा सिटी बसों का नियंत्रण प्रदेश सरकार के हाथों में होगा। साथ ही एआइसीटीएसएल की भी सभी बसें एमपीआरटीसी के अंतर्गत संचालित होंगी। इससे यात्रियों को पहले से ज्यादा बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेगी।

इसके चलते पीएम ई-बस सेवा के तहत 70 नई बसें चलेगी। वहीं, मुख्यमंत्री सुगम यात्री परिवहन सेवा के तहत 20 बसों को बढ़ाया जाएगा। एआइसीटीएसएल के सीइओ अर्थ जैन ने बताया कि एआइसीटीएसएल द्वारा अभी शहर में करीब 200 सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है।

ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए शहर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड इंदौर लगी हुई है। पीएम ई-बस सेवा के तहत 150 अत्याधुनिक ई-बसें चलाने की योजना है। पिछले दिनों मार्ग नंबर-14 पर शुरू किया गया 10 ई-बसों का तकनीकी और व्यावसायिक ट्रायल सफल रहा है।

पिछले कुछ दिनों से इनका ट्रायल रन हो रहा था। सभी बसें शहर के प्रमुख मार्गाें पर अपना औपचारिक संचालन शुरू करेंगी। आने वाले दिनों में इन बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। यात्रियों को बसें एआइसीटीएसएल, सरवटे बस स्टैंड, गंगवाल बस स्टैंड और नायतामुंडला बस स्टैंड से यात्रियाें को बसें मिल सकेंगी।

इंदौर-भोपाल का किराया 380 रुपये

जानकारी के अनुसार नई इंटरसिटी सेवा के लिए किराए भी तय किए गए हैं। ये किराया पिछले दिनों परिवहन विभाग द्वारा बढ़ाए गए बसों के किराए पर ही आधारित होगा। कोई भी आपरेटर इससे ज्यादा किराया नहीं ले सकेगा। इसके तहत इंदौर से भोपाल के लिए नान एसी बस का किराया 380 रुपये, डीलक्स नान एसी का 475, डीलक्स एसी का 570 और सुपर लग्जरी वाल्वो का किराया 665 रुपये होगा। एसी बसों पर पांच प्रतिशत जीएसटी अलग से लागू होगा।

महिलाओं व दिव्यांग यात्रियों के लिए प्रावधान

नई बस सेवा में यात्रियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। बसों में महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन जैसी सुविधा होगी। किसी ही आपात स्थिति में महिलाएं बटन दबाकर सहायता ले सकेंगी। दिव्यांग यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा हर बस में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की निगरानी की जा सकें।

इन 36 मार्गों पर आज से चलेगी बसें

इंदौर-धार, इंदौर-अशोक नगर, इंदौर-झाबुआ, इंदौर-रतलाम, इंदौर-रीवा, इंदौर-पन्ना, इंदौर-छतरपुर, इंदौर-सतना, इंदौर-जबलपुर, इंदौर-चंदेरी, इंदौर-उज्जैन, इंदौर-खंडवा, इंदौर-बुरहानपुर, उज्जैन से इंदौर होकर ओंकारेश्वर, इंदौर-भोपाल, इंदौर-मंदसौर-नीमच, इंदौर-रतलाम, इंदौर-अहमदाबाद, इंदौर-जयपुर, इंदौर-उदयपुर, इंदौर-सागर, इंदौर-मुलताई, इंदौर-नागपुर चलेगी।

आगामी दिनों में इन 20 शहरों के लिए चलेगी बसें

बड़वानी-शाजापुर, बुरहानपुर-रतलाम, झाबुआ-भोपाल, खरगोन-नीमच, धार-पंचमढ़ी, इंदौर-नरसिंहपुर, बुरहानपुर-नीमच, इंदौर-ग्वालियर (एसी), इंदौर-ग्वालियर (नान-एसी), इंदौर-जबलपुर (नान-एसी), इंदौर-नर्मदापुरम, इंदौर-सागर (नान-एसी), इंदौर-छतरपुर, बड़वानी-आगर मालवा, इंदौर-बीना, इंदौर-नर्मदापुरम, इंदौर-अनूपपुर, इंदौर-सागर (एसी), इंदौर-रीवा (एसी) और इंदौर-जबलपुर (एसी) मार्गों पर बसें चलेंगी।

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