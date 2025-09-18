मेरी खबरें
    इंदौर में पाटनीपुरा-मालवा मिल ब्रिज का दो अक्टूबर को होना है लोकार्पण, तेजी से चल रहा है काम

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 12:09:39 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 12:16:26 PM (IST)
    मालवा मिल से पाटनीपुरा के मध्य पुल का निर्माण पूर्ण हो गया है, अब यहां थोड़ा सा काम ही बाकी बचा है। फोटो- राजू पवार

    1. 30 मीटर चौड़ाई से जाम की समस्या कम होगी।
    2. 100 साल पुराना संकरा पुल जाम का कारण था।
    3. स्टार्म वाटर लाइन और कनेक्टिंग रोड का काम जारी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पाटनीपुरा-मालवा मिल मार्ग पर बन रहे ब्रिज का काम तेज गति से चल रहा है। इसका लोकार्पण दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर होना है। ब्रिज पर आवागमन शुरू होने से एक लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। निर्माण के अंतिम चरण में स्टार्म वाटर लाइन बिछाने और कनेक्टिंग रोड बनाने का काम शुरू हो गया है।

    मालवा मिल-पाटनीपुरा मार्ग को इसी वर्ष 30 मार्च को बंद किया गया था। यहां पुराने ब्रिज के स्थान पर 30 मीटर चौड़ा और 21 मीटर लंबा नया पुल बनाया जा रहा है। पुराना पुल करीब 100 वर्ष पुराना था और जीर्णशीर्ण हो गया था। नए पुल के निर्माण पर करीब छह करोड़ रुपये लागत आ रही है।

    इसके तैयार होने के बाद क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। पुराना पुल संकरा होने से कई बार जाम लगता था। नया पुल बनने के बाद जाम से मुक्ति मिलेगी। पुराना पुल सिर्फ 40 फीट चौड़ा था।

