मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दूषित पानी पर इंदौर में गरमाई राजनीति, युवा कांग्रेस ने घेरा नगर निगम, महापौर-मंत्री से मांगा इस्‍तीफा, घंटा लेकर पहुंचे कांग्रेसी

    पुलिस ने सुबह से ही निगम मुख्यालय के बाहर तीन स्तरीय बेरिकेडिंग कर दी थी। इंदौर के साथ महू से भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन में पहुंचे। प्रद ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 08:14:10 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 08:18:07 PM (IST)
    दूषित पानी पर इंदौर में गरमाई राजनीति, युवा कांग्रेस ने घेरा नगर निगम, महापौर-मंत्री से मांगा इस्‍तीफा, घंटा लेकर पहुंचे कांग्रेसी
    कांग्रेस ने किया नगर निगम के बाहर जमकर प्रदर्शन।

    HighLights

    1. मुख्य द्वार पर पुलिस से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी हुई।
    2. इस बीच कांग्रेस वालों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंक दिया।
    3. इस दौरान 30 से ज्यादा कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। दूषित पेयजल से 15 मौतों और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मौतों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे।

    विजयवर्गीय के चर्चित बयान को देखते हुए प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी अपने साथ घंटा भी लेकर निम के दरवाजे पर पहुंचे थे। पुलिस जवाब भी सबसे पहले घंटा जब्त कर पास के थाने की ओर भागे।

    naidunia_image

    निगम के मुख्य द्वार पर पुलिस से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी हुई। इस बीच कांग्रेस वालों ने मंत्री विजयवर्गीय का पुतला फूंक दिया। इस दौरान 30 से ज्यादा कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

    शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े,प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी शिविसिंह चौहान के साथ महिला कार्यकर्ता भी विरोध में शामिल दिखी। कांग्रेसियों के गुस्से के केंद्र में मंत्री विजयवर्गीय नजर आए। ज्यादातर प्रदर्शनकारियों के हाथ में विजयवर्गीय के विरोध वाले पोस्टर थे।


    naidunia_image

    दोनों अध्यक्षों के साथ कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर बस में भरकर सेंट्रल जेल की ओर रवाना कर दिया। इसके बाद भी कार्यकर्ता डटे रहे। बाद में कांग्रेसी पार्षद राजू भदौरिया, दीपू यादव, कुणाल सोलंकी, योगेंद्र मौर्य, अमन बजाज के साथ कार्यकर्ताओं के दूसरे समूह ने निगम मुख्यालय में दाखिल होने की कोशिश की।

    naidunia_image

    कांग्रेसी महापौर को बाहर बुलाने की मांग भी करते रहे। युवा कांग्रेस ने मांग रखी कि भागीरथपुरा में मृतक के स्वजनों को शासकीय नौकरी जी जाए और निगम की लापरवाही के लिए बीमार व मृतकों को को 20-20 लाख मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेसियों ने कहा कि पुलिस निगम के जिम्मेदार और जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा पर भी 15 मौतों के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज करें।

    naidunia_image

    पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने की कोशिश की तो पास में एमजी रोड थाने के बाहर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मोनिका मंडरे, सीमा सोलंकी, वरेशपालसिंह भी शामिल रहे।हालांकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे इस प्रदर्शन में नजर नहीं आए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.