इंदौर में पटाखों के धुएं से आठ घंटे तक रीगल क्षेत्र में ‘खतरनाक’ स्तर पर रहा प्रदूषण, एक्यूआई 500

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर। दीपावली की रात हुई आतिशबाजी और पटाखों के धुएं के कारण प्रदूषण वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) इंदौर में उच्च स्तर पर पहुंचा। रीगल क्षेत्र में सोमवार रात तीन बजे से मंगलवार अल सुबह चार बजे तक प्रदूषण ‘खतरनाक’ स्तर 500 पर रहा। यही स्थिति एयरपोर्ट क्षेत्र में भी रही, जहां सात घंटे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 500 रहा। रात में कुछ समय के लिए वायु प्रदूषण स्तर की यह स्थिति शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी अलर्ट की तरह ही थी। रेसीडेंसी क्षेत्र में रात 12 से दो बजे तक प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंचा।

शहर के इन तीन इलाकों के मुकाबले रीजनल पार्क क्षेत्र में ज्यादा हरित क्षेत्र व कम आबादी होने के कारण प्रदूषण स्तर कम रहा। इस क्षेत्र में प्रदूषण का उच्चतम स्तर 395 तक पहुंचा, जो खतरनाक श्रेणी में है। इस तरह की स्थिति आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए आपातकालीन स्थिति मानी जाती है। यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक की खतरनाक श्रेणी के दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खांसी, श्वसन संबंधी बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है।

सोमवार की रात शहर का एक्यूआई समय रीगल तिराहा एयरपोर्ट क्षेत्र रेसीडेंसी क्षेत्र रीजनल पार्क शाम 6 से 7 161 65 52 75 शाम 7 से 8 315 100 88 79 रात 8 से 9 500 113 105 112 रात 9 से 10 500 311 240 145 रात 10 से 11 500 500 371 206 रात 11 से 12 500 500 500 205 रात 12 से 1 500 500 500 242 रात 1 से 2 500 500 500 236 रात 2 से 3 500 500 376 217 (आंकड़े वायु गुणवत्ता सूचकांक के) औसत एक्यूआई 154 रहा मप्र प्रदूषण कंट्रोल निगम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शहर में सोमवार का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर 154 रहा। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों के मुकाबले शहर में इस बार दीपावली पर वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर कम रहा। विजयनगर व रीगल क्षेत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार भले प्रदूषण का स्तर कम दर्ज किया गया, लेकिन महूनाका क्षेत्र में इस बार पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण अधिक रहा।