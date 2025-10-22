मेरी खबरें
    इंदौर में पटाखों के धुएं से आठ घंटे तक रीगल क्षेत्र में ‘खतरनाक’ स्तर पर रहा प्रदूषण, एक्यूआई 500

    इंदौर में दीपावली की रात पटाखों के धुएं से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 500 तक पहुंच गया, जो 'खतरनाक' स्तर है। रीगल क्षेत्र में आठ घंटे तक एक्यूआई 500 रहा, जबकि एयरपोर्ट क्षेत्र में सात घंटे तक यह स्तर बना रहा। शहर के अन्य क्षेत्रों में भी प्रदूषण का स्तर उच्च रहा।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 09:50:12 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 10:14:36 AM (IST)
    दीपावली की रात खजराना क्षेत्र में आतिशबाजी का धुंआ छाया था।

    HighLights

    1. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का दावा, पिछले साल के मुकाबले कम रहा प्रदूषण का स्तर।
    2. दीपावली के बाद अस्पताल में बढ़ जाती है सांस के रोगों के मरीजों की संख्या।
    3. महूनाका क्षेत्र में इस बार पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण अधिक रहा।

    उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर। दीपावली की रात हुई आतिशबाजी और पटाखों के धुएं के कारण प्रदूषण वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) इंदौर में उच्च स्तर पर पहुंचा। रीगल क्षेत्र में सोमवार रात तीन बजे से मंगलवार अल सुबह चार बजे तक प्रदूषण ‘खतरनाक’ स्तर 500 पर रहा। यही स्थिति एयरपोर्ट क्षेत्र में भी रही, जहां सात घंटे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 500 रहा। रात में कुछ समय के लिए वायु प्रदूषण स्तर की यह स्थिति शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी अलर्ट की तरह ही थी। रेसीडेंसी क्षेत्र में रात 12 से दो बजे तक प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंचा।

    शहर के इन तीन इलाकों के मुकाबले रीजनल पार्क क्षेत्र में ज्यादा हरित क्षेत्र व कम आबादी होने के कारण प्रदूषण स्तर कम रहा। इस क्षेत्र में प्रदूषण का उच्चतम स्तर 395 तक पहुंचा, जो खतरनाक श्रेणी में है। इस तरह की स्थिति आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए आपातकालीन स्थिति मानी जाती है। यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक की खतरनाक श्रेणी के दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खांसी, श्वसन संबंधी बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है।


    सोमवार की रात शहर का एक्यूआई

    समय रीगल तिराहा एयरपोर्ट क्षेत्र रेसीडेंसी क्षेत्र रीजनल पार्क
    शाम 6 से 7 161 65 52 75
    शाम 7 से 8 315 100 88 79
    रात 8 से 9 500 113 105 112
    रात 9 से 10 500 311 240 145
    रात 10 से 11 500 500 371 206
    रात 11 से 12 500 500 500 205
    रात 12 से 1 500 500 500 242
    रात 1 से 2 500 500 500 236
    रात 2 से 3 500 500 376 217

    (आंकड़े वायु गुणवत्ता सूचकांक के)

    औसत एक्यूआई 154 रहा

    मप्र प्रदूषण कंट्रोल निगम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शहर में सोमवार का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर 154 रहा। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों के मुकाबले शहर में इस बार दीपावली पर वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर कम रहा। विजयनगर व रीगल क्षेत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार भले प्रदूषण का स्तर कम दर्ज किया गया, लेकिन महूनाका क्षेत्र में इस बार पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण अधिक रहा।

    मंगलवार तड़के एक्यूआई

    समय रीगल तिराहा एयरपोर्ट क्षेत्र रेसीडेंसी क्षेत्र रीजनल पार्क
    तड़के 3 से 4 500 500 317 292
    तड़के 4 से 5 346 500 288 325
    तड़के 5 से 6 300 374 189 211

    (आंकड़े वायु गुणवत्ता सूचकांक के)

    यह है वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थितियां

    औसत स्तर प्रदूषण स्तर चिंता का स्तर लोगों पर प्रभाव

    • 0-50 अच्छा ग्रीन संतोषजनक स्थिति, कोई रिस्क नहीं

    • 51-100 संतोषजनक पीला वायु गुणवत्ता स्तर स्वीकार्य, कुछ लोगों को रिस्क

    • 101-150 मध्यम नारंगी संवेदनशील लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

    • 151-200 खराब लाल कुछ लोगों पर सामान्य व संवेदनशील लोगों पर गंभीर प्रभाव

    • 201-300 बेहद खराब बैंगनी हेल्थ अलर्ट : प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने का रिस्क

    • 301 से अधिक खतरनाक मरून (गहरा भूरा लाल) स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी की स्थिति, सभी लोग प्रभावित होंगे

    दीपावली पर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषण वाले शहर

    शहर और वायु गुणवत्ता सूचकांक

    • रतलाम 256

    • पीथमपुर 245

    • ग्वालियर 211

    • सागर 210

    • नरसिंहपुर 208

    • भोपाल 205

    • इंदौर 154

    • जबलपुर 150

    • देवास 125

    ओपीडी में बढ़ जाती है सांस के रोग के मरीजों की संख्या

    500 से अधिक एक्यूआई का स्तर आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थिति होती है। तय मानक से पीएम 10 व पीएम 2.5 का स्तर अधिक होने पर लोगों को निमोनिया व अस्थमा होने की आशंका रहती है। पहले से श्वसन व दमा संबंधित मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति बन सकती है। लंबे समय तक एक्यूआई का यह स्तर हो तो लोगों को कैंसर होने खतरा रहता है। सामान्यत: दीपावली के अगले एक सप्ताह तक ओपीडी में श्वसन रोग संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। -डॉ. शैलेष अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोरमा राजे टीबी अस्पताल

