संघ के शताब्दी वर्ष में साथ आए प्रबुद्धजनों को समवैचारिक संगठनों से जोड़ने की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक बुधवार को समाप्त होने के बाद गुरुवार को सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने प्रांत प्रचारकों के साथ चर्चा की। इसमें शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के माध्यम से संघ से जुड़े प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को समवैचारिक संगठनों से जोड़े रखने पर चर्चा हुई।

दोपहर में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी डेली कॉलेज स्थित बैठक स्थल पर पहुंचे। वह यहां करीब एक घंटे रुके और सरसंघचालक एवं सरकार्यवाह से चर्चा की। इस अवसर पर आयोजित भोज में भाजपा के पदाधिकारी भी शामिल हुए।