    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 07:55:43 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 08:09:11 AM (IST)
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंदौर के दिव्यांग खिलाड़ियों से करेंगे संवाद, सांसद खेल महोत्सव होगा शुरू
    सांसद खेल महोत्सव में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम मोदी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों से करेंगे संवाद।
    2. इंदौर के वैष्णव महाविद्यालय में होगा आयोजन।
    3. सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में खेल महोत्सव।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खेल संस्कृति को जन-आंदोलन का रूप देने देशभर में सांसद खेल महोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन महोत्सव में शामिल खिलाड़ियों से संवाद करेंगे।

    इंदौर में यह आयोजन वैष्णव महाविद्यालय में होगा। स्पर्धा के समन्वयक कपिल जैन ने बताया कि सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में आयोजित खेल महोत्सव का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताएं कराना नहीं, बल्कि खेल को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, युवाओं को फिटनेस से जोड़ना और छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना है।


    इस बार लगभग 1000 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी सांसद खेल महोत्सव से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इनसे सीधा संवाद करेंगे। उनका यह संवाद खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगा और भविष्य में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा।

