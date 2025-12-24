प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंदौर के दिव्यांग खिलाड़ियों से करेंगे संवाद, सांसद खेल महोत्सव होगा शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खेल संस्कृति को जन-आंदोलन का रूप देने देशभर में सांसद खेल महोत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन महोत्सव में शामिल खिलाड़ियों से संवाद करेंगे।

इंदौर में यह आयोजन वैष्णव महाविद्यालय में होगा। स्पर्धा के समन्वयक कपिल जैन ने बताया कि सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में आयोजित खेल महोत्सव का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताएं कराना नहीं, बल्कि खेल को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, युवाओं को फिटनेस से जोड़ना और छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना है।