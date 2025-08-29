Indore: पब संचालक को ब्लैकमेल करने वाली इति तिवारी पर FIR, खुद पहुंची थाने, पुलिस को सौंपा मोबाइल और बैंक स्टेटमेंट

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शराब कारोबारी व पब संचालक भूपेंद्र उर्फ पिंटू रघुवंशी आत्महत्या केस में इति तिवारी खुद ही थाने पहुंच गई। वकील लेकर थाने आई इति ने मोबाइल और बैंक स्टेटमेंट सौंप दिए। देर रात पुलिस ने भूपेंद्र की पत्नी आरती के कथन लेकर इति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। भवानीपुर कालोनी निवासी 46 वर्षीय भूपेंद्र रघुवंशी ने पांच पन्नों का सुसाइड नोट लिख कर आत्महत्या कर ली थी।

भूपेंद्र ने सुसाइड नोट में इति तिवारी (मुंबई) पर ब्लैकमेल, प्रताड़ना और धमकाने का आरोप लगाया था। शुक्रवार दोपहर इति वकील जील शर्मा के साथ अन्नपूर्णा थाने पहुंची और आरोपितों से मुकुर गई। इसके बाद पुलिस भूपेंद्र के घर पहुंची और पत्नी आरती रघुवंशी, गनमैन सौरभ और चालक शुभम मालवीय के कथन लिए। देर रात पूछताछ की और इति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।