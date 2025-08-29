मेरी खबरें
    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 10:03:09 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 10:03:09 PM (IST)
    Indore: पब संचालक को ब्लैकमेल करने वाली इति तिवारी पर FIR, खुद पहुंची थाने, पुलिस को सौंपा मोबाइल और बैंक स्टेटमेंट

    1. पब संचालक को ब्लैकमेल करने वाली इति तिवारी पर एफआईआर
    2. पिंटू रघुवंशी आत्महत्या केस में इति तिवारी खुद ही थाने पहुंच गई
    3. वकीलों के साथ थाने पहुंच कर बोली कि मोबाइल और बैंक खातों की जांच करो

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शराब कारोबारी व पब संचालक भूपेंद्र उर्फ पिंटू रघुवंशी आत्महत्या केस में इति तिवारी खुद ही थाने पहुंच गई। वकील लेकर थाने आई इति ने मोबाइल और बैंक स्टेटमेंट सौंप दिए। देर रात पुलिस ने भूपेंद्र की पत्नी आरती के कथन लेकर इति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। भवानीपुर कालोनी निवासी 46 वर्षीय भूपेंद्र रघुवंशी ने पांच पन्नों का सुसाइड नोट लिख कर आत्महत्या कर ली थी।

    भूपेंद्र ने सुसाइड नोट में इति तिवारी (मुंबई) पर ब्लैकमेल, प्रताड़ना और धमकाने का आरोप लगाया था। शुक्रवार दोपहर इति वकील जील शर्मा के साथ अन्नपूर्णा थाने पहुंची और आरोपितों से मुकुर गई। इसके बाद पुलिस भूपेंद्र के घर पहुंची और पत्नी आरती रघुवंशी, गनमैन सौरभ और चालक शुभम मालवीय के कथन लिए। देर रात पूछताछ की और इति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

    दो साल पहले इति की हुई थी भूपेंद्र से दोस्ती

    टीआई अजय नायर एसआई सुदिप्ता श्रीवास्तव द्वारा की पूछताछ में इति ने कहा दो साल पूर्व शोशा पब में भूपेंद्र से दोस्ती हुई थी। दोनों में बातचीत होने लगी और संबंध बन गए। उसने कहा कि मैंने भूपेंद्र को कभी ब्लैकमेल नहीं किया। वह ई-कामर्स कंपनी में एचआर की नौकरी करती है और एक लाख रुपये सैलरी है।

    उसने कहा कि भूपेंद्र उस पर अधिकार जताने लगा था। वह पत्नी को छोड़ने का दबाव बनाने लगा था। इति ने दो साल का बैंक स्टेटमेंट सौंपा और कहा कि ट्रांजेक्शन की जांच कर भी कर सकते है। उसने कहा कि भूपेंद्र को शराब कारोबार और पब में घाटा हो गया था। उसके द्वारा खोले कहानी रेस्टोरेंट में भी करोड़ों रुपये डूब गए। इस कारण वह नशा करने लगा और अवसाद में चला गया।

