देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पब्लिक टॉयलेट बेहाल, 90 प्रतिशत में पानी ही नहीं

कुलदीप भावसार, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षणों में जिन सुविधाघरों को साफ-सुथरा दिखाकर इंदौर पिछले आठ साल से देश के सबसे स्वच्छ शहर का ताज पहनता रहा है, वे इन दिनों नागरिकों के लिए असुविधा की वजह बने हुए हैं। हालत यह है कि सुविधाघरों का उपयोग तो दूर, इनके पास से गुजरना भी मुश्किल है। गंदगी सड़क पर बहती रहती है। चौंकाने वाली बात यह है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा सुविधाघरों में पानी ही नहीं है।

इंतजाम के नाम पर टंकियां तो लगाई गई हैं, लेकिन इन्हें कब भरा गया था, किसी को नहीं पता। ज्यादातर में यूरिनल ही गायब हैं। सुविधाघरों के बाहर लगाए गए वाश-बेसिन भी गायब हैं। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए नईदुनिया समाचरीय अभियान की शृंखला में शहर के बदहाल सुविधाघरों को पाठकों के सामने ला रहा है। शहर में साढ़े तीन सौ के लगभग सुविधाघर हैं।