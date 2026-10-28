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मिल्क पाउडर, यूरिया और ऑयल से बना रहे थे सिंथेटिक दूध, मंदसौर में अवैध फैक्ट्री पर छापा

मादक पदार्थों की तस्करी के लिए चर्चित मंदसौर जिले में अब सिंथेटिक दूध बनाने का मामला सामने आया है। बुधवार को शामगढ़ थाना पुलिस ने ग्राम डूंगरखेड़ी में एक बाड़े पर छापा मारकर नकली दूध बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की।

By Alok SharmaEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 08:57:58 PM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 08:57:58 PM (IST)
मिल्क पाउडर, यूरिया और ऑयल से बना रहे थे सिंथेटिक दूध, मंदसौर में अवैध फैक्ट्री पर छापा
ग्राम डुंगरखेड़ी में नकली दूध की फैक्ट्री पर जब्त सामग्री के साथ पुलिस।

HighLights

  1. मिल्क पाउडर, यूरिया और आयल से बना रहे थे सिंथेटिक दूध
  2. मंदसौर में फैक्ट्री पर छापा मिलावट
  3. बाड़े से 500 लीटर तैयार करने भर की सामग्री जब्त, दो भाई आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मादक पदार्थों की तस्करी के लिए चर्चित मंदसौर जिले में अब सिंथेटिक दूध बनाने का मामला सामने आया है। बुधवार को शामगढ़ थाना पुलिस ने ग्राम डूंगरखेड़ी में एक बाड़े पर छापा मारकर नकली दूध बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की। पुलिस के अनुसार, यहां से करीब 500 लीटर दूध तैयार करने भर की सामग्री मिली है।

मामले में दो भाइयों को आरोपित बनाया गया है।थाना प्रभारी कपिल सोराष्ट्रीय ने बताया कि मौके से मिल्क पाउडर के छह कट्टे, 40 लीटर की कैन में राइस आयल, वनस्पति के पांच डिब्बे, यूरिया के चार कट्टे, डिटर्जेंट, हानिकारक रसायन, मिक्सर और अन्य उपकरण मिले।


प्रारंभिक जांच में इन सामग्रियों का उपयोग सिंथेटिक दूध बनाने में किए जाने की आशंका है। बाड़ा शिवराज सिंह और उनके भाई कृष्णपाल सिंह का बताया गया है। दूध की आपूर्ति आसपास के क्षेत्रों के साथ राजस्थान के भवानीमंडी, कोटा और झालावाड़ तक किए जाने की आशंका है। पुलिस सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है।

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