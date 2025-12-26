पुलिस को चकमा, बाहर ताला और अंदर पार्टी... विजयनगर के 'RK क्लब' पर छापा, संचालक और मैनेजर नपे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विजयनगर पुलिस ने देर रात शराब परोसने वाले क्लब संचालक और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन दिन पूर्व ही बैठक लेकर एसओपी का पालन करने की हिदायत दी थी। गुरुवार रात उसने दिखावे के लिए बाहर ताला लगा दिया और अंदर शराब पार्टी चलती रही। विजयनगर टीआई सीके पटेल के अनुसार भमौरी स्थित आरके क्लब के संचालक मिथलेश कुमार और मैनेजर अमित कुमार पर प्रकरण दर्ज किया है। क्लब में देर रात शराब परोसने की सूचना मिली थी।

शटर उठाकर अंदर घुस गए पुलिसकर्मी पुलिसकर्मी जांच करने पहुंचे पर संचालक ने ताला दिखाते हुए कहा समय पर क्लब बंद कर देता है। पुलिसकर्मियों ने सादे वस्त्रों में नजर रखना शुरु की तो पता चला मैनेजर और संचालक देर रात तक अंदर शराब पार्टी करवाता है। पुलिस को चकमा देने के लिए शटर डाउन कर ताला लगा देता है। गुरुवार रात पुलिसकर्मी शटर उठा कर अंदर घुस गए। संचालक और मैनेजर के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर लिया। नशे में सड़क पर झगड़ा करती है। युवक युवतियां सावित्री एम्पायर (भमौरी) स्थित आरके क्लब में प्रतिदिन देर रात पार्टी चल रही थी। युवक युवतियां शराब के नशे में सड़क पर हंगामा करते रहते थे।