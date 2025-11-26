Raja Raghuvanshi Case: सोनम ने हनीमून से पहले ही बना लिया था हत्या का प्लान, मन्नत का बोलकर राजा को गुवाहाटी ले गई थी

मेरी खबरें
    Raja Raghuvanshi Murder: बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने बुधवार को शिलांग कोर्ट में बयान दर्ज करवाए। अपने बयान में बताया कि सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले ही राजा की हत्या की साजिश रच ली थी। जेल में बंद सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह सहित तीन अन्य आरोपित भी वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 09:49:05 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 09:56:41 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने बुधवार को शिलांग कोर्ट में बयान दर्ज करवाए। अपने बयान में बताया कि सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले ही राजा की हत्या की साजिश रच ली थी। जेल में बंद सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह सहित तीन अन्य आरोपित भी वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े।

    बुधवार को सरकारी वकील के साथ शिलांग कोर्ट पहुंचे विपिन ने कहा कि हमने राजा और सोनम को हनीमून के लिए शिमला या कश्मीर जाने की सलाह दी थी, लेकिन सोनम ने बहाना किया कि वह गुवाहाटी जाना चाहती है। उसने कामाख्या देवी से मन्नत मांग रखी है। राजा उसकी चाल समझ नहीं सका और उसने भी हां कर दी। सोनम ने खुद टिकट बुक करवाए थे। वो भी सिर्फ जाने के।


    पहले ही बना लिया था हत्या का प्लान

    स्पष्ट है कि उसने हनीमून पर ही राजा की हत्या करने का मन बना लिया था। पेशी के अंत में जज ने सोनम और राज से स्वास्थ्य के संबंध में पूछा और गुरुवार की तारीख लगा दी। बता दें कि 30 वर्षीय राजा की उसकी पत्नी सोनम ने हनीमून के दौरान विशाल, आकाश और आनंद के साथ मिलकर हत्या करा दी थी।

