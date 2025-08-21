मेरी खबरें
    Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम रघुवंशी और राज कुशवाह के दोस्तों से पूछताछ कर रही शिलांग एसआईटी

    राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही शिलांग पुलिस की एसआईटी ने इंदौर में दो युवकों से पूछताछ की। दोनों युवक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाह के दोस्त हैं। एसआईटी हत्या के पूर्व खरीदे फोन की भी जांच कर रही है और शिलांग कोर्ट में सितंबर में चार्टशीट पेश करेगी। पुलिस ने इस मामले में एक-एक सबूत इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 10:53:03 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 12:35:44 PM (IST)
    Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम रघुवंशी और राज कुशवाह के दोस्तों से पूछताछ कर रही शिलांग एसआईटी
    राज कुशवाह, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. भरत जाधव और अभिषेक मोरे को पूछताछ के लिए तलब किया।
    2. आनंद, आकाश और विशाल से भी इनका संपर्क रहा था।
    3. एसआईटी हत्या के पूर्व खरीदे फोन की भी जांच करवा रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड (Raja Raghuvanshi Murder Case) की जांच कर रहे शिलांग पुलिस के विशेष जांच दल(एसआईटी) ने बुधवार को दो युवकों से पूछताछ की। दोनों राजा रघुवंशी हत्याकांड के मास्टर माइंड सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) और राज कुशवाह से जुड़े हैं। एसआईटी हत्या के पूर्व खरीदे फोन की भी जांच करवा रही है। इधर हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस शिलांग कोर्ट में सितंबर में चार्टशीट पेश करेगी।

    डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक शिलांग की ईस्ट खासी हिल्स पुलिस का दल मंगलवार रात इंदौर आया। तीन सदस्यीय टीम ने बताया कि राजा की हत्या के पूर्व सोनम और राज ने नए फोन खरीदे थे। पुलिस ने इस संबंध में जांच की और जेल रोड पहुंची। इसके बाद टीम ने भरत जाधव और अभिषेक मोरे को भी पूछताछ के लिए तलब किया।

    पिता बोले- कॉलोनी में रहने की वजह से हुआ परिचय

    naidunia_image

    भरत रिवर साइड रोड स्थित एक कपड़े की दुकान पर काम करता है। अभिषेक हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित इलेक्ट्रानिक्स कॉम्पलेक्स में काम करता है। दोनों ही नंदबाग के समीप मीरा कॉलोनी और गोविंद नगर क्षेत्र में रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आनंद, आकाश और विशाल से भी उनका संपर्क रहा है।

    राजा की हत्या के पूर्व भी संपर्क में थे। एसआईटी ने इस संबंध में भी पूछताछ की है। भरत के पिता महेश के मुताबिक एक ही कॉलोनी में रहने के कारण आनंद, आकाश और विशाल से परिचय था। भरत का राजा हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है।

    naidunia_image

    राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस एक-एक सबूत इकट्ठे कर रही है। इसके पहले शिलांग पुलिस इंदौर में उन सभी जगहों की तलाशी ले चुकी है, जहां सोनम, राज और हत्याकांड में शामिल उनके साथी रह रहे थे।

