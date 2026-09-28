इंदौर में हुए हादसे के बाद राजवाड़ा नो बस जोन हुआ घोषित, ई-रिक्शा पर कोई रोक नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में राजवाड़ा के सामने बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत और दो लोगों के घायल होने के बाद इसे नो बस जोन घोषित कर दिया गया है। अब यहां बसें नहीं खड़ी होंगी। उधर इस बीच क्षेत्र में ई-रिक्शा ड्राइवर कहीं भी गाड़ी खड़ी कर यात्रियों को बैठाते नजर आए।

राजवाड़ा और आस-पास के बाजार में बड़ी संख्या में लोग रोज पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा इसे अब नो बस जोन घोषित कर दिया गया है। भीड़ ने बस के कांच फोड़ दिए थे राजवाड़ा क्षेत्र में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पीएम सिटी बस ने सड़क से गुजर रहे राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद राजवाड़ा चौक पर मौजूद आक्रोशित भीड़ ने यात्रियों को बाहर निकालकर बस पर पथराव कर दिया और उसके कांच फोड़ दिए।

एमजी रोड पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में बस चालक की लापरवाही सामने आई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। चालक की भूमिका, बस की गति और हादसे के समय की परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बस चालक ने नियंत्रण क्यों खोया और राहगीर बस की चपेट में कैसे आए। मामले में ग्रीन सेल मोबिलिटी एजेंसी प्रमुख रोशन अग्रवाल ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं इंदौर के बाहर हूं। सोमवार को लौटूंगा, तब आपको जानकारी दे पाऊंगा। फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता हूं।