    इंदौर में दीपावली से पहले बिना लाइसेंस और लेबलिंग वाली 2754 किलो रजवाड़ी स्वीट्स जब्त

    By Vinay Yadav
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 08:01:15 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 08:04:32 PM (IST)
    फोटो- खाद्य विभाग ने जब्त की गुजरात की रजवाड़ी स्वीट्स।

    1. दीपावली से पहले बिना लाइसेंस और लेबलिंग वाली 2754 किलो रजवाड़ी स्वीट्स जब्त।
    2. बिना लाइसेंस के बेच रहा था मिठाई, गुजरात की 2754 किलो रजवाड़ी स्वीट्स जब्त।
    3. सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर सियागंज स्थित शिव ट्रेडर्स का निरीक्षण भी किया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर दीपावली जैसे बड़े पर्व पर, जब मिठाइयों की मांग अचानक बढ़ जाती है, तो कुछ व्यापारी मुनाफे के लालच में मिलावटी मिठाई बेचने लगते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्म से 2754 किलो मिठाई जब्त की है, जो बिना लाइसेंस और बिना लेबलिंग के बेची जा रही थी।

    टीम ने प्रेम नगर स्थित अहूजा मिल्क प्रोडक्ट नामक फर्म का निरीक्षण किया। यहां गुजरात की बनी मिठाई श्री कृष्णा बर्फी मिठाई रजवाड़ी स्वीट्स के तीन नमूने और कृष्णा हलवा का एक नमूना जांच के लिए लिया गया। जांच के दौरान टीम को मिठाई के पैकेट्स पर लेबलिंग में कमी नजर आई।


    फर्म के पास प्रोपराइटरी फूड बेचने का लाइसेंस भी नहीं था। मिलावट की आशंका को देखते हुए विभाग ने रजवाड़ी स्वीट्स को जब्त कर लिया, जिसकी अनुमानित कीमत 6.90 लाख बताई गई है।

    सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए हैं। इसी क्रम में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर सियागंज स्थित शिव ट्रेडर्स नामक फर्म का निरीक्षण भी किया गया। यहां से घी के दो नमूने जांच हेतु लिए गए हैं।

    बढ़ती मांग के कारण होती है मिलावट

    इंदौर में त्यौहारों के दिनों में मिठाई और घी की मांग अचानक से बढ़ जाती है। ऐसे में व्यापारी मुनाफा कमाने के लालच में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचते हैं। इंदौर में मिलावटी घी का कारोबार भी तेजी से पनप रहा है। 350 किलो में शुध्दता के नाम पर घी बेचा जा रहा है। पालदा स्थित कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर इसका कार्य चल रहा है। अभिषेक नगर, बाबुलाल नगर आदि स्थानों पर छोटी गलियों में गोडाउन बना रखें हैं।

