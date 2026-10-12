इंदौर के रानी सराय के तोतों का राम-राम, मुख्यमंत्री को भेजा पैगाम; पेड़ों को बचाने की लगाई गुहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रानी सराय परिसर में रहने वाले तोतों के नाम से एक पत्र रविवार दिनभर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। इसमें तोतों की ओर से मुख्यमंत्री से पेड़ बचाने की गुहार लगाई गई है। पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी, हम रानी सराय के तोते हैं…।

हमारा घर बचा लीजिए। मुख्यमंत्री जी, राम-राम! माफ कीजिएगा, हम तोते हैं। आपकी तरह बोलना तो जानते हैं, लेकिन अपनी पीड़ा खुलकर कह नहीं पाते। आज पहली बार अपनी चहचहाहट को चिट्ठी बना रहे हैं। उम्मीद है, हमारी आवाज आपके दरबार तक पहुंचेगी। हम इंदौर की रानी सराय में रहने वाले तोते हैं। पीढ़ियों से यहां के पुराने पेड़ों की शाखाएं हमारा घर हैं। किसी डाल पर हमारा बसेरा है, तो किसी खोखल में हमारे बच्चों का संसार।