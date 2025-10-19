Cough syrup Case: रंगनाथन खुद संभालता था प्रोडक्शन केमिस्ट की जिम्मेदारी, फिर भी कोल्ड्रिफ में मिला जहरीला केमिकल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विषाक्त कफ सीरप 'कोल्ड्रिफ' बनाने वाली कांचीपुरम (तमिलनाडु) की श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी का मालिक जी. रंगनाथन स्वयं प्रोडक्शन (मैन्यूफैक्चरिंग) केमिस्ट की जिम्मेदारी संभालता था। दवा का जो भी बैच कंपनी से निकलता था उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उसकी और केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी की होती थी। इसके बाद भी कोल्ड्रिफ में 48.6 प्रतिशत डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) पाया गया, जिससे मध्य प्रदेश के तीन जिलों में 24 बच्चों की मौत हो गई।

हालांकि, रंगनाथन कोर्ट में और पुलिस पूछताछ में कह चुका है कि उसने काम बांट कर रखा था इसलिए गड़बड़ी कहां हुई पता नहीं है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार ड्रग लाइसेंस प्रोडक्शन केमिस्ट और केमिकल एनालिस्ट के नाम पर ही मिलता है। ऐसे में रंगनाथन की सीधे तौर पर जिम्मेदारी थी। वह खुद फार्मासिस्ट है। बता दें, रंगनाथन और के. माहेश्वरी को एसआइटी गिरफ्तार कर चुकी है।

कंपनी में कई बड़ी खामियां मिली जांच में श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी में कई बड़ी खामियां मिली हैं। एक तो उसके परिसर में सीसीटीवी कैमरे ही नहीं थे, जिनसे यह पता लगाया जा सकता था कि किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी तो नहीं की। दूसरा, यह कि कच्चा माल खरीदी के लिए दिए गए ऑर्डर और आपूर्ति किए गए माल के बिल ही नहीं हैं। इस तरह रिकॉर्ड में बड़ी खामियां मिली हैं। सारी जानकारी साधारण रजिस्टर में लिखी जाती थी। इस कारण एसआइटी के सामने बड़ी चुनौती यह पता करने की है कि गड़बड़ी कहां हुई। कच्चे माल यानी प्रोपेलीन ग्लायकाल व अन्य सामग्री में या फिर सीरप बनाते समय। एसआइटी की पूछताछ में रंगनाथन शुरू से यह कह रहा है कि उसने मेडिसिन यानी फूड ग्रेड का ही प्रोपेलीन ग्लायकाल खरीदा था, पर इस संबंध में कोई क्रय आदेश वह या उसके कर्मचारी एसआइटी को दे पाए हैं। पिछले सप्ताह रंगनाथन की उपस्थिति में एसआइटी ने प्लांट का निरीक्षण किया, पर यहां भी कोई क्रय आदेश या आपूर्तिकर्ता के बिल नहीं मिले।