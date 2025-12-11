मेरी खबरें
    इंदौर में रणजीत हनुमान की प्रभातफेरी कल, फूटी कोठी से महूनाका तक तड़के तीन बजे से बंद रहेगा ट्रैफिक

    इंदौर में भगवान रणजीत हनुमान शुक्रवार अल सुबह भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। मंदिर से सुबह प्रभातफेरी निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। शहर के पश्चिमी क्षेत्र से निकलने वाली प्रभातफेरी को लेकर पुलिस ने महूनाका चौराहा एवं महूनाका से फूटी कोठी के बीच यातायात बंद करने का फैसला लिया है।

    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 10:02:23 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 10:08:21 AM (IST)
    रणजीत हनुमान मंदिर से शुरू होकर द्रविड़ नगर, रणजीत हनुमान रोड से महूनाका चौराहा से अन्नपूर्णा रोड, महावर नगर, उषा नगर चौराहा, दशहरा मैदान के सामने गंगेश्वर महादेव मंदिर के सामने से नरेंद्र तिवारी मार्ग, आदित्य नर्सिंग होम से वापस रणजीत हनुमान मंदिर पर समाप्त होगी।

    HighLights

    1. श्रद्धालु लालबाग परिसर में अपने वाहन पार्क कर प्रभातफेरी में शामिल हो सकेंगे
    2. अन्नपूर्णा से आने वाले यात्री दशहरा मैदान में वाहन पार्क कर यात्रा में शामिल हो सकेंगे
    3. सराफा स्कूल एमओजी लाइन एवं शासकीय स्कूल एमओजी लाइन परिसर में भी पार्किंग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में जन आस्था का प्रतीक प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर से शुक्रवार को प्रभातफेरी निकाली जाएगी। यह यात्रा रणजीत हनुमान मंदिर से शुरू होकर द्रविड़ नगर, रणजीत हनुमान रोड, महूनाका चौराहा, अन्नपूर्णा रोड, महावर नगर, उषा नगर चौराहा, दशहरा मैदान के सामने गंगेश्वर महादेव मंदिर के पास से नरेंद्र तिवारी मार्ग, आदित्य नर्सिंग होम होते हुए वापस रणजीत हनुमान मंदिर पर समाप्त होगी। इसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होंगे, जो शहर के विभिन्न मार्गों से यात्रा में भाग लेंगे।

    यातायात के दबाव को देखते हुए आम नागरिकों से अपील की गई है कि जो वाहन चालक फूटी कोठी चौराहा से रणजीत हनुमान रोड मंदिर होते हुए महूनाका चौराहा एवं महूनाका से फूटी कोठी की ओर आना-जाना चाहते हैं, वे तड़के तीन बजे से आवागमन नहीं कर सकेंगे। ऐसे वाहन चालक फूटी कोठी चौराहा से चंदन नगर चौराहा, गंगवाल चौराहा होते हुए आगे बढ़ सकते हैं।


    यदि किसी को जूनी इंदौर, भंवरकुआं की ओर जाना है, तो वे गोपुर चौराहा, चाणक्यपुरी चौराहा से आगे जा सकते हैं। यात्रा अन्नपूर्णा रोड पर आने पर चाणक्यपुरी चौराहा से अन्नपूर्णा रोड होते हुए महूनाका चौराहा एवं महूनाका चौराहा से अन्नपूर्णा रोड की ओर आवागमन नहीं कर सकेंगे। ऐसे वाहन चालक लालबाग से केसरबाग रोड का उपयोग कर सकते हैं।

    ऐसी रहेगी पार्किंग व्यवस्था

    पार्किंग व्यवस्था के तहत कलेक्ट्रेट चौराहा की ओर से आने वाले श्रद्धालु लालबाग परिसर में अपने वाहन पार्क कर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। गंगवाल की ओर से आने वाले वाहन चालक सराफा स्कूल एमओजी लाइन एवं शासकीय स्कूल एमओजी लाइन परिसर में अपने वाहन खड़े कर सकते हैं।

    अन्नपूर्णा से आने वाले यात्री दशहरा मैदान में वाहन पार्क कर यात्रा में शामिल हो सकेंगे। प्रशासन ने अपील की है कि कृपया परिवर्तित मार्ग का उपयोग करें और निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करें, ताकि यातायात व्यवस्था में सहयोग मिल सके।

