इंदौर में इस साल दुष्कर्म के मामलों ने चौंकाया, हत्या के 25 प्रतिशत केस में अपने ही थे शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नगरीय सीमा में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष गंभीर अपराधों में इजाफा दर्ज किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हत्या जैसे अपराध ज्यादा घटित हुए हैं। वर्ष 2024 में जहां 62 हत्याएं दर्ज हुई थीं, वहीं, इस साल यह संख्या बढ़कर 65 तक पहुंच गई है। पुलिस का दावा है कि हत्या के करीब 25 प्रतिशत मामलों में अपनों की संलिप्तता सामने आई है, जो अपराध की बदलती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

हाल में तीन घटनाओं में पतियों ने अपनी पत्नियों को मौत के घाट उतार दिया। शहर में दुष्कर्म की घटनाओं में भी चिंताजनक बढ़ोतरी की है। बढ़ते आंकड़े न सिर्फ कानून-व्यवस्था बल्कि सामाजिक सुरक्षा और संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस साल 101 करोड़ रुपये की साइबर ठगी सामने आई है।

जानलेवा हमलों जैसे केस में एक भी आरोपी फरार नहीं पुलिस कमिश्नर (सीपी) संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को वर्षभर में घटित अपराधों की जानकारी दी। सीपी ने बताया कि शेडो एकिया, हाट स्पाट, ड्रोन पेट्रोलिंग और बीट सिस्टम की मजबूती से अपराधों पर नियंत्रण हुआ है। जानलेवा हमला जैसे प्रकरणों में एक भी आरोपी फरार नहीं है। उपद्रव, सामूहिक हिंसा जैसी घटनाओं पर भी काबू पाया गया और बालक-बालिकाओं के गुम मामलों में संतोषजनक परिणाम रहे। हत्या जैसी घटनाओं को लेकर कहा कि 25 प्रतिशत मामलों में परिचित, रिश्तेदार ही निकले हैं। गैंगवार और सुपारी लेकर हत्या के मामले शून्य हैं। फायर आर्म्स से भी एक हत्या हुई है।