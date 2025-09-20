Indore में चूहों का आतंक... 8 महीने में 754 लोगों को कुतरा, सबसे ज्यादा निशाने पर रहे बच्चे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एनआईसीयू में नवजातों को चूहे द्वारा कुतरने का मामला सामने आया था। हालांकि शहर में चूहे द्वारा घर, ऑफिस विभिन्न स्थानों पर काटने की घटनाएं होती है। जिसमें एंटी रैबिज वैक्सीन लगवाने से मरीजों को राहत मिल जाती है। आठ माह में चूहे द्वारा लोगों को कांटने के 754 मामले सामने आ चुके हैं।

सबसे ज्यादा निशाने पर रहे बच्चे हुकुमचंद अस्पताल के आकड़ों के मुताबिक जनवरी से अगस्त माह तक यह मामले सामने आए है। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक रेट बाइट पीड़ितों में बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग के लोग शामिल है। इनमें अधिकांश बच्चे और मधुमेह रोगी मरीज रहते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक चूहे द्वारा कांटने पर पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता था, लेकिन डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में बदलाव के बाद इसमें एंटी रैबिज वैक्सीन को जोड़ दिया है। उनका मानना है कि कई मामलों में चूहे के कांटने से रैबिज हो सकता है।