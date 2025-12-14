इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन में रतलाम जिला भी होगा शामिल, आज सीएम लेंगे बैठक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट, इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन, नई बस सेवा, आईटी हब और नाइट लाइफ पॉलिसी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में शहर के प्रमुख मुद्दों जैसे एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर, मास्टर प्लान की अधूरी सड़कों के निर्माण और यातायात की समस्या के स्थायी समाधान पर भी चर्चा होगी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. यादव जिले में जारी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में सबसे अहम प्रस्तुतीकरण इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन को लेकर होगा। प्रस्तावित मेट्रोपालिटन रीजन में इंदौर, उज्जैन के साथ देवास, धार और शाजापुर जिले का हिस्सा शामिल है। इसमें 9989 वर्ग किमी क्षेत्र आ रहा है।

इसमें भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करने की कार्ययोजना पर चर्चा होगी। यह क्षेत्रीय विकास के लिहाज से एक बड़ा और दूरगामी निर्णय माना जा रहा है। मेट्रोपालिटन रीजन पर मुहर लगने के साथ समग्र विकास पर निर्णय होगा। मेट्रोपालिटन का प्रस्ताव प्रशासन ने तैयार करवा कर शासन को भेज दिया है। वहीं इसकी निगरानी के लिए एजेंसी भी तय की जा रही है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से खुलेगी मेट्रो की राह मेट्रो के दूसरे चरण का काम लंबे समय से रुका हुआ है। बैठक में मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में फैसला होने की संभावना है। विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मेट्रो को अंडरग्राउंड ले जाने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतिम निर्णय इस बैठक में हो सकता है। खजराना से अंडरग्राउंड करने पर अंतिम मुहर लग सकती है।