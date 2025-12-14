मेरी खबरें
    इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन में रतलाम जिला भी होगा शामिल, आज सीएम लेंगे बैठक

    सीएम डॉ. मोहन यादव इंदौर में प्रस्तावित मेट्रोपालिटन रीजन को लेकर अहम बैठक लेंगे। इसमें इंदौर, उज्जैन के साथ देवास, धार और शाजापुर जिले का हिस्सा शामिल है। इसमें 9989 वर्ग किमी क्षेत्र आ रहा है। अब इसमें रतलाम जिले को भी शामिल करने की तैयारी है। सीएम इसके साथ जिलों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 07:47:24 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 07:53:49 AM (IST)
    इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन से विकास की गति को मिलेगी रफ्तार। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. शाजापुर का क्षेत्र भी बढ़ेगा, अब नौ हजार 989 से बढ़कर 14 हजार वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित होगा दायरा
    2. एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर, मास्टर प्लान की अधूरी सड़कों के निर्माण और यातायात की समस्या पर चर्चा
    3. मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति पर फैसला संभव होगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट, इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन, नई बस सेवा, आईटी हब और नाइट लाइफ पॉलिसी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में शहर के प्रमुख मुद्दों जैसे एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर, मास्टर प्लान की अधूरी सड़कों के निर्माण और यातायात की समस्या के स्थायी समाधान पर भी चर्चा होगी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

    ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. यादव जिले में जारी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में सबसे अहम प्रस्तुतीकरण इंदौर-उज्जैन मेट्रोपालिटन रीजन को लेकर होगा। प्रस्तावित मेट्रोपालिटन रीजन में इंदौर, उज्जैन के साथ देवास, धार और शाजापुर जिले का हिस्सा शामिल है। इसमें 9989 वर्ग किमी क्षेत्र आ रहा है।


    इसमें भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करने की कार्ययोजना पर चर्चा होगी। यह क्षेत्रीय विकास के लिहाज से एक बड़ा और दूरगामी निर्णय माना जा रहा है। मेट्रोपालिटन रीजन पर मुहर लगने के साथ समग्र विकास पर निर्णय होगा। मेट्रोपालिटन का प्रस्ताव प्रशासन ने तैयार करवा कर शासन को भेज दिया है। वहीं इसकी निगरानी के लिए एजेंसी भी तय की जा रही है।

    मुख्यमंत्री की स्वीकृति से खुलेगी मेट्रो की राह

    मेट्रो के दूसरे चरण का काम लंबे समय से रुका हुआ है। बैठक में मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में फैसला होने की संभावना है। विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मेट्रो को अंडरग्राउंड ले जाने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतिम निर्णय इस बैठक में हो सकता है। खजराना से अंडरग्राउंड करने पर अंतिम मुहर लग सकती है।

    एलिवेटेड कारिडोर, फ्लाईओवर पर निर्णय

    एबी रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जा रहा है। एबी रोड पर एलआईजी से नौलखा तक बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर या प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर बनाने के किसी एक निर्णय पर अंतिम मुहर लग सकती है। एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाईओवर दोनों का सर्वे हो चुका है। बैठक में सहमति बनने के बाद यहां काम शुरू हो सकेगा। एबी रोड पर भविष्य में मेट्रो की योजना भी है, इसलिए इसे देखते हुए निर्माण पर निर्णय लिया जाएगा।

    जाम से शहर बेहाल, निकलेगा समाधान

    शहर की विभिन्न सड़कों और चौराहों पर आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। सुबह और शाम को सड़कों से गुजरना वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन रहा है। वाहनों का दबाव सड़कें नहीं संभाल पा रही हैं और आमजन को घंटों कतारों में फंसने को मजबूर होना पड़ रहा है। यातायात का पुख्ता प्लान नहीं होने से यह स्थिति शहर में रोजाना निर्मित हो रही है। हाई कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले चुका है। मुख्यमंत्री की बैठक में इस पर अहम निर्णय होने की संभावना है।

    इंदौर बनेगा आईटी हब

    इंदौर के समग्र विकास के लिए आईटी हब के रूप में विकसित किया जाना है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली बैठक में इस पर मंथन होगा। साथ ही आईडीए के स्टार्टअप पार्क, कन्वेंशन सेंटर, आईएसबीटी पर निर्णय होगा। बैठक में सिंहस्थ से पहले इंदौर और उज्जैन के बीच में नई सार्वजनिक परिवहन नागरिक बस सेवा को शुरू करने पर भी चर्चा होगी। वहीं अन्य शहरों में इस सेवा के विस्तार पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

    बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा और निर्णय

    मेट्रो और यातायात पर फोकस

    • इंदौर मेट्रो की प्रगति की समीक्षा, अंडरग्राउंड पर लगेगी मुहर

    • मेट्रोपालिटन रीजन का प्रस्तुतीकरण और कार्ययोजना पर निर्णय

    • एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाईओवर बनाने पर निर्णय

    • शहर के यातायात सुधार की योजना पर होगा ठोस निर्णय

    सड़क, रिंग रोड और बायपास प्रोजेक्ट

    • मास्टर प्लान की सड़कों की प्रगति की समीक्षा

    • नवीन रिंग रोड और नवीन बायपास पर चर्चा

    • बायपास की सर्विस रोड और कंट्रोल एरिया पर निर्णय

    • इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड और वर्तमान सड़क चौड़ीकरण की समीक्षा

    • इंदौर-पीथमपुर इकोनामिक कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा

    आवास, आइटी और निवेश से जुड़े मुद्दे

    • इंदौर को आइटी हब के रूप में विकसित करने पर मंथन

    • हुकमचंद मिल की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट की समीक्षा

    • पलासिया स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन का रीडेवलपमेंट प्रस्ताव

    • आईडीए के स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर की जानकारी

    • निवेश और रोजगार बढ़ाने की रणनीति पर मंथन

    शहरी जीवन, सुरक्षा और पर्यावरण

    • नाइट लाइफ और नाइट मार्केट के लिए श्रम कानून के तहत चर्चा

    • महिला सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा

    • शहर में सीसीटीवी परियोजना के क्रियान्वयन पर निर्णय

    • शहरी नदी तट विकास योजना कार्ययोजना पर चर्चा

    • आगामी तीन वर्षों के लिए पौधारोपण और पर्यावरण सुधार पर चर्चा

    परिवहन और कानून व्यवस्था

    • इंदौर-उज्जैन के बीच नई नागरिक बस सेवा की शुरुआत

    • सार्वजनिक परिवहन सुविधा का अन्य शहरों में विस्तार

    • कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा

    • नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई पर ठोस निर्णय

