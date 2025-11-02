चूहों ने खोखला किया शास्त्री ब्रिज... एक हिस्सा धंसा, सड़क पर हुआ पांच फीट गहरा गड्ढा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लगभग 72 वर्ष पुराने शास्त्री ब्रिज का दम अब फूलने लगा है। चूहों ने इस ब्रिज को अंदर ही अंदर खोंखला कर दिया है। रविवार को शास्त्री ब्रिज की एक तरफ की भूजा का हिस्सा अचानक धंस गया। इसके चलते गांधी प्रतिमा से शास्त्री मार्केट की तरफ आने वाली सड़क पर पांच फीट गहरा और छह फीट लंबा गड्ढा हो गया। हालत यह थी कि सड़क धंसने से पुराने सरिए भी दिखाई देने लगे। पुलिस ने यातायात रोककर बेरिकेटिंग की जिसके बाद हालात सामान्य हो सके।

लगभग पांच फीट गहरा गड्ढा सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और बगैर किसी तकनीकी जांच के गड्ढे को मलबे से भर दिया गया। हालांकि देर शाम तक गड्ढे पर से यातायात शुरू नहीं हो सका था। घटना ने शास्त्री ब्रिज के रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार सुबह लगभग दस बजे शास्त्री ब्रिज की एमटीएच मार्केट की तरफ बनी भुजा में झुकाव आ गया। कुछ ही देर में यहां सड़क धंस गई और लगभग पांच फीट गहरा गड्ढा हो गया।

वाहनों को आसपास से गुजरने से रोका अच्छी बात यह रही कि अवकाश का दिन होने से शास्त्री ब्रिज पर उस वक्त वाहनों की बहुत ज्यादा आवाजाही नहीं थी अन्यथा वाहन गड्ढे में गिरने से जनहानि की आशंका भी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत यातायात पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग कर वाहनों को आसपास से गुजरने से रोका। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची। लगभग तीन घंटे बाद नगर निगम की टीम ने गड्ढे में मलबा भरकर इसे बंद कर दिया। किस वजह से धंसा, इसकी जांच ही नहीं की नगर निगम की टीम ने शास्त्री ब्रिज के गड्ढे को भरने से पहले इस बात की जांच करने की जरूरत ही नहीं महसूस की आखिर ब्रिज धंसा क्यों। टीम मलबा लेकर आई और भर दिया। बताया जा रहा है कि शास्त्री ब्रिज के आसपास बड़ी संख्या में चूहे हैं। ब्रिज पर बड़ी संख्या में भिक्षुक और खानाबदोश लोग रहते हैं। ये लोग खानेपीने की चीजें ब्रिज पर छोड़ जाते हैं जो चूहों को आकर्षित करती हैं। चूहों की वजह से पिछले वर्ष भी शास्त्री ब्रिज की मजबूती पर सवाल उठ चुके हैं।