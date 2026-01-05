मेरी खबरें
    By prem jatEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 01:17:59 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 01:22:07 AM (IST)
    इंदौर एयरपोर्ट से साल 2025 में रिकॉर्ड 43.96 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर, UAE जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी
    इंदौर एयरपोर्ट से साल 2025 में रिकॉर्ड यात्रियों ने की यात्रा

    HighLights

    1. इंदौर एयरपोर्ट से साल 2025 में 43.96 लाख यात्रियों ने किया सफर
    2. शारजाह उड़ान से यूएई जाने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है
    3. दिसंबर में उड़ाने भी निरस्त रही, फिर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर एयरपोर्ट के लिए साल 2025 यात्रियों की संख्या के लिहाज से बेहतर रहा और रिकॉर्ड 43.96 लाख यात्रियों ने हवाई सफर किया। विदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई और बीते साल 60 हजार से अधिक यात्रियों ने शारजाह उड़ान से उड़ान से यात्रा की। यह संख्या 2024 से 19 हजार अधिक है। शारजाह उड़ान के नियमित होने से भी यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

    इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ने 2025 में यात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड बनाया है और 87 साल के हवाई इतिहास में पहली बार 43 लाख 96 हजार 611 यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। यह संख्या साल 2024 के मुकाबले 5 लाख 26 हजार 503 अधिक है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई, जब इंदौर एयरपोर्ट रात में करीब आठ घंटे के लिए बंद रहा। इसके अलावा दिसंबर माह में सर्वाधिक उड़ाने भी निरस्त रही, फिर भी यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई।


    शारजाह उड़ान से यूएई जाने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बीते साल 60,298 यात्रियों ने शारजाह उड़ान से यात्रा की, जबकि 2024 में 41918 यात्रियों ने सफर किया था।

    ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि यूएई जाने के लिए इंदौर से एकमात्र उड़ान होने से इसमें यात्री संख्या लगातार बढ़ रही है। उड़ान के नियमित होने और दिन में संचालित होना से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल रही है।

    पिछले 4 सालों में यात्रियों की संख्या

    साल यात्री
    2025 60,298
    2024 41,918
    2023 30,712
    2022 13,312

    दिसंबर में 58 उड़ानें संचालित

    इंदौर से शारजाह के लिए चलने वाली एक मात्र अंतरराष्ट्रीय उड़ान से विदेश जाने वाले यात्री बढ़े हैं। दिसंबर में शारजाह के लिए 58 उड़ानें संचालित हुई और 8950 यात्रियों ने सफर किया। इसमें 4,115 यात्री शारजाह से इंदौर आए और 4,835 यात्री इंदौर से शारजाह गए। शारजाह जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रही, लेकिन आने वाले यात्रियों की संख्या कम रही है।

