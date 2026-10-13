दिवाली से पहले इंदौर की जनता को राहत... मास्टर प्लान रोड पर 31 अक्टूबर से शुरू होगा ट्रैफिक, दौड़ेंगी गाड़ियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के किला मैदान तिराहे से जिंसी होते हुए नेमिनाथ चौराहा तक बन रही मास्टर प्लान की सड़क पर आगामी 31 अक्टूबर तक आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने इस निर्माणाधीन सड़क का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गति धीमी पाए जाने पर निगमायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई और ठेकेदार व संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

धीमी गति पर जताई नाराजगी, निगमायुक्त ने दी चेतावनी निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए कि 31 अक्टूबर तक हर हाल में नेमीनाथ चौराहा से जिंसी चौराहा और जिंसी चौराहा से लक्ष्मीबाई प्रतिमा चौराहा तक की दो लेन अनिवार्य रूप से आम जनता के यातायात के लिए खोल दी जाएं। उन्होंने कहा कि समय-सीमा में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।