नवरात्रि में ‘Rent A Garba Partner’ का हैरान करने वाला ट्रेंड, भोपाल-इंदौर में 1000 से 6500 रुपये में मिल रहे पार्टनर, पैकेजेस वायरल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। भोपाल और इंदौर में इस साल नवरात्रि के मौके पर एक अनोखा और हैरान करने वाला ट्रेंड सामने आया है। सोशल मीडिया पर 'रेंट अ गरबा पार्टनर' नाम से विज्ञापन तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन विज्ञापनों में दावा किया जा रहा है कि सिंगल लोग पैसे देकर अपने लिए गरबा पार्टनर बुक कर सकते हैं।

त्योहारी सीजन शुरू होते ही भोपाल और इंदौर से जुड़े 21 से अधिक इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस तरह की पोस्ट सामने आई हैं। इन विज्ञापनों में समय के आधार पर अलग-अलग पैकेज पेश किए गए हैं। लोग 2 घंटे, पूरे एक दिन या लगातार 3 दिनों तक के लिए पार्टनर बुक कर सकते हैं।

सेवाओं और समय के आधार पर इन पैकेजेस की कीमत 1,000 रुपये से शुरू होकर 6,500 रुपये तक तय की गई है।

पैकेज में क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं?

वायरल हो रही पोस्ट्स के मुताबिक, यह सर्विस सिर्फ गरबा खेलने तक सीमित नहीं है। इसे पूरी तरह से सोशल मीडिया फ्रेंडली बनाया गया है। पैकेज में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:

पार्टनर के साथ गरबा खेलना और डांस स्टेप्स सीखना।

कपल के रूप में तस्वीरें और सेल्फी क्लिक करवाना।

मैचिंग आउटफिट पहनना।

इंस्टाग्राम रील्स (Instagram Reels) और सोशल मीडिया के लिए ट्रेंडिंग कंटेंट तैयार करना।

विवाद और उठते सवाल

आधुनिकता और कमर्शियलाइजेशन के नाम पर शुरू हुआ यह ट्रेंड अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। कुछ विज्ञापनों और पोस्ट्स में व्यक्तिगत नजदीकी से जुड़े ऑफर दिए गए हैं और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

इसके चलते इस अनोखे चलन ने साइबर सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम नागरिकों और युवाओं की ओर से इस ट्रेंड पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

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