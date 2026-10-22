इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल: 14 थाना प्रभारी बदले, कृष्णपाल को खजराना तो सेंधव को एरोड्रम कमान

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नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कमिश्नरेट में गुरुवार शाम 14 निरीक्षकों को इधर-उधर किया गया। खजराना थाना टीआई मनोज सेंधव को एरोड्रम भेजा गया है। उनके स्थान पर संयोगितागंज टीआई कृष्णपाल को खजराना की कमान सौंपी है। कनाड़िया टीआई डॉ. सहर्ष यादव का तबादला कर अपराध शाखा भेजा गया है। विधायक गोलू शुक्ला की शिकायत पर हटाए गए टीआई वेदेंद्र सिंह कुशवाह को चंदननगर थाना प्रभारी बना दिया गया है। स्थानांतरित निरीक्षकों की सूची: देखें किसे कहां मिली नवीन पदस्थापना निरीक्षकों के नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना मनीष मिश्रा द्वारकापुरी रावजी बाजार अजय नायर अपराध शाखा द्वारकापुरी सीबी सिंह एमआईजी आयुक्त कार्यालय नीतू सिंह लसूड़िया (टू-आईसी) एमआईजी जयसिंह बरड़े पुलिस लाइन लसूड़िया (टू-आईसी) नीरज मेढ़ा अपराध शाखा संयोगितागंज कृष्णपाल सिंह संयोगितागंज खजराना मनोज सेंधव खजराना एरोड्रम सहर्ष यादव कनाड़िया अपराध शाखा तिलक करोले चंदननगर कनाड़िया वेदेंद्र सिंह कुशवाह पुलिस लाइन चंदननगर मनोज दुबे पुलिस लाइन अपराध शाखा दीपसिंह परमार रावजी बाजार सराफा राजकुमार लिटोरिया सराफा अपराध शाखा एक ही बैच के निरीक्षकों को टू-आईसी बनाया: थानों की व्यवस्था में फेरबदल

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने महिला निरीक्षकों की पोस्टिंग कर एक थाने में दो निरीक्षक पदस्थ किए थे। नीतू सिंह को टू-आईसी बनाया गया था। नवीन पदस्थापना में नीतू सिंह को एमआईजी थाना प्रभारी बनाया गया है। उनके स्थान पर जयसिंह बरड़े को टू-आईसी बनाया है। थाना प्रभारी राजकुमार यादव और जयसिंह एक ही बैच के अफसर हैं।