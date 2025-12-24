5 दिन का 'डिजिटल टॉर्चर', रिटायर बैंक मैनेजर को वीडियो कॉल पर किया अरेस्ट, ठगों ने उड़ाए 5 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में डिजिटल अरेस्ट की एक और घटना सामने आई है। साइबर अपराधियों ने रिटायर डिप्टी मैनेजर के साथ पांच लाख रुपये की ठगी की है। आरोपितों ने जेट एयरवेज केस और मनी लान्ड्रिंग का आरोप लगाकर पांच दिन वीडियो कॉल पर पूछताछ की और आखिर में पांच लाख रुपये ले लिए। पुलिस के अनुसार पीड़ित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं।

उन्होंने पुलिस को बताया कि 17 नवंबर को अनजान नंबर से कॉल आया था। ठग ने सबसे पहले तीन चार अलग अलग तस्वीरें भेजीं, जो जेट एयरवेज के चेयरमेन नरेश गोयल की थी। बाद में वॉट्सएप कॉल लगाया और कहा नरेश ईडी की जांच में आरोपित हैं। उसने पूछताछ में आपका नाम कबूला है। उसके साथ मिलकर आपने 20 करोड़ रुपये की हेराफेरी(मनी लान्ड्रिंग) की है। आपके नाम से मुंबई की कैनरा बैंक में भी खाता खोला गया। इस केस में आपके नाम का गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है।