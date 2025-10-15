MP में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर छापा, लग्जरी कारें, 5 हजार यूरो और फिल्मों इनवेस्टमेंट मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के इंदौर और ग्वालियर सहित कई ठिकानों पर आज सुबह छापा मारा। जांच में अधिकारी के पास लग्जरी गाड़‍ियां, विदेशी करेंसी में 5 हजार यूरो और फिल्मों में इन्वेस्टमेंट भी मिला है। इसके साथ ही 8 करोड़ रुपये के लेनदेन के दस्तावेज भी मिले हैं। इंदौर में कैलाश कुंज अपार्टमेंट में सर्चिंग के दौरान बिजनेस स्काई पार्क स्थित चार ऑफिस और अवि ग्रीन में फ्लैट और काउंटी वॉक कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान मिला है।

ग्वालियर में विवेक नगर मेला मैदान के पास घर मिला है। धर्मेंद्र भदौरिया अभी लोकायुक्त दल के साथ में ही है। छापे में इंदौर-उज्जैन और ग्वालियर की टीम शामिल है। धर्मेंद्र सिंह की सेवाकाल की कुल आय दो करोड़ रुपए बनती है। लोकायुक्त ने आठ करोड़ से अधिक की संपत्ति की जानकारी निकाल ली है। धर्मेंद्र भदौरिया 1987 में एसआई (आबकारी) से भर्ती हुआ था और 31 अगस्त को जिला आबकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ है।