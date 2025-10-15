MP में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर छापा, लग्जरी कारें, 5 हजार यूरो और फिल्मों इनवेस्टमेंट मिला

मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में लोकायुक्त टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के घर सहित कई ठिकानों पर छापा मारा। छापे के दौरान जांच में करीब 8 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला है, जांच अभी जारी है। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। भदौरिया ने फिल्मों भी अपना पैसा लगाया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 11:19:25 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 11:32:14 AM (IST)
    रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया और जांच करने पहुंची टीम का वाहन।

    1. धर्मेंद्र भदौरिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी।
    2. जांच में डेढ़ किलो सोना और एक किलो सोने के गहने भी मिले हैं।
    3. इसके साथ ही घर से रिवाल्वर और रायफल भी बरामद की गई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के इंदौर और ग्वालियर सहित कई ठिकानों पर आज सुबह छापा मारा। जांच में अधिकारी के पास लग्जरी गाड़‍ियां, विदेशी करेंसी में 5 हजार यूरो और फिल्मों में इन्वेस्टमेंट भी मिला है। इसके साथ ही 8 करोड़ रुपये के लेनदेन के दस्तावेज भी मिले हैं। इंदौर में कैलाश कुंज अपार्टमेंट में सर्चिंग के दौरान बिजनेस स्काई पार्क स्थित चार ऑफिस और अवि ग्रीन में फ्लैट और काउंटी वॉक कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान मिला है।

    ग्वालियर में विवेक नगर मेला मैदान के पास घर मिला है। धर्मेंद्र भदौरिया अभी लोकायुक्त दल के साथ में ही है। छापे में इंदौर-उज्जैन और ग्वालियर की टीम शामिल है। धर्मेंद्र सिंह की सेवाकाल की कुल आय दो करोड़ रुपए बनती है। लोकायुक्त ने आठ करोड़ से अधिक की संपत्ति की जानकारी निकाल ली है। धर्मेंद्र भदौरिया 1987 में एसआई (आबकारी) से भर्ती हुआ था और 31 अगस्त को जिला आबकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ है।


    क्या-क्या मिला अधिकारी के घर से

    • डेढ़ किलो सोने की बार मिली।

    • करीब एक किलो सोने के आभूषण ।

    • ढाई किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण।

    • 75 लाख कैश मिले हैं।

    • महंगी घड़ियां, परफ्यूम, साड़ियां मिली।

    • रिवाल्वर और रायफल भी मिली।

    गुजरात में सक्रिय है धमेंद्र भदौरिया के समधी

    धर्मेंद्र भदौरिया के समधी एके सिंह गुजरात में सक्रिय हैं, गुजरात में शराबबंदी के कारण मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में अवैध शराब का कारोबार गुजरात में होता है, अलीराजपुर नजदीकी जिला है। गुजरात में अवैध शराब की कमान एके सिंह के हाथ बताई जाती है, करोड़ों रुपए का कारोबार है।

