    मनचाही पसंद और करियर के कारण दूर छूट रही विवाह की सही उम्र

    By ramkrashna Mule
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 10:17:09 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 10:22:23 PM (IST)
    परिचय सम्मेलन में उपस्थितजन

    HighLights

    1. अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज का दो दिनी युवक-युवती परिचय सम्मेलन शुरू।
    2. देश-प्रदेश से आए युवक-युवतियों ने माता-पिता के साथ तलाशा जीवन साथी।
    3. पसंद और करियर के कारण विवाह की उम्र 30 से 35 वर्ष तक पहुंच गई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देश में इंदौर शहर की अपनी अलग विशिष्ठ पहचान है। यहां आकर विचारों में सकारात्मकता आती है। साथ ही संदेश भी आसानी से बड़े स्तर पर पहुंचता है। शादी की सही उम्र 21 से 24 वर्ष है।सही उम्र में विवाह स्वस्थ्य संतान उत्पति में सहायक। वर्तमान समय की विकृति यह की मन चाही पसंद और करियर के कारण विवाह की उम्र 30 से 35 वर्ष तक पहुंच गई।

    यह बात अतिथियों ने शनिवार को दस्तूर गार्डन, फूटी कोठी में कही। वे पश्चिम मध्यप्रदेश प्रादेशिक माहेश्वरी युवा सभा एवं प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे।

    प्रचार प्रमुख गोपाल दास राठी ने बताया कि सम्मेलन में देश-प्रदेश के प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इसमें मध्य प्रदेश ,गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के प्रत्याशी एवं अभिभावक आए थे। सम्मेलन के लिए 875 प्रविष्टियां प्राप्त हुई है।

    इस अवसर पर मुख्य अतिथि अशोक ईनाणी, राजकुमार काल्या,प्रवीण सोमानी, आनंद नागोरी ,राधे तोषनीवाल, देवेंद्र ईनाणी ने भगवान महेश के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की।स्वागत अभिषेक बजाज, पुष्प माहेश्वरी ,रश्मि लड्ढा, राजेश मूंगड, प्रकाश अजमेरा आदि उपस्थित थे।सम्मेलन की शुरुआत रविवार को होगी।

