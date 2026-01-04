मेरी खबरें
    भागीरथपुरा में रोजाना 20-25 घरों में लग रहे आरओ, दूषित पानी से मौतों के बाद अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते रहवासी

    By Vinay YadavEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 02:44:36 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 02:57:13 PM (IST)
    भागीरथपुरा क्षेत्र के एक घरों में आरओ वॉटृर प्यूरिफायर लगवाया जा रहा है।

    1. भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से हो चुकी है 16 लोगों की मौत
    2. इलाके के लोग बीमार होने के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल में हैं भर्ती
    3. क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों में पुरानी लाइन से होती है पानी की सप्लाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत के बाद अब क्षेत्र के लोग डरे हुए है। इलाके में रोजाना 20 से 25 घरों में लोग आरओ मशीन लगवा रहे हैं। इस घटना के बाद से वे आगे अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते। जिनके घर में आरओ नहीं है वे इसके कैन बाहर से ला रहे हैं।

    इलाके में नगर निगम के टैंकरों द्वारा पानी का वितरण किया जा रहा, इसे भी लोग उबालकर ही उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम के वाहन इलाके में लोगों को 15 मिनट तक पानी को उबालने और उसे छानकर पीने के लिए जागरूकर कर रहे हैं।


    इधर... अग्रवाल समाज ने 20-20 लीटर के 500 जार परिवारों को उपलब्ध करवाए

    दूषित जल से बीमार भागीरथपुरा के रहवासियों के बीच नगर निगम शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा पा रहा है। इसी बीच अग्रवाल समाज ने शनिवार को 20 लीटर की 500 पानी की कैन बांटी। स्वच्छ जल के दो टैंकरों से भी जल का वितरण किया।

    इसके बाद समाजजन ने निर्णय लिया कि हर 20 हजार लीटर आरओ का स्वच्छ जल वितरित किया जाएगा। अग्रवाल महासभा के प्रमुख संयोजक राजेश बंसल ने बताया कि 20-20 लीटर के 500 जार परिवारों को उपलब्ध करवाए गए।

    भागीरथपुरा के ज्यादातर इलाकों में पुरानी लाइन से सप्लाई हो रहा पानी

    भागीरथपुरा इलाके के ज्यादातर हिस्सों में अब भी पुरानी पाइप लाइन से पानी की सप्लाई हो रही है। यहां पर दो चरणों में नई लाइन बिछाने का काम होगा। निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसका 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इलाके के लोगों का कहना है कि सीमेंट की सड़कें खोदकर नई लाइन बिछाने में पुरानी लाइनें टूट रही हैं।

