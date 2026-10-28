राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकत्रीकरण: इंदौर कृषि कॉलेज चौराहे और पीएससी चौराहे से डेली कॉलेज तक वाहन रहेंगे प्रतिबंधित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मंगलवार को डेली कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत सुगम, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस द्वारा विशेष यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग व्यवस्था निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों, विभिन्न जिलों से आने वाले नागरिकों, बसों, दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं।

यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों एवं मार्गों पर यातायात नियंत्रण, वाहनों के मार्गदर्शन व आवश्यकतानुसार डायवर्जन की व्यवस्था की जाएगी। कृषि कॉलेज चौराहे से डेली कॉलेज ज्ञान द्वार तक एवं पीएससी चौराहे से डेली कॉलेज ज्ञान द्वार तक का मार्ग आम वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा।