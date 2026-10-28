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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकत्रीकरण: इंदौर कृषि कॉलेज चौराहे और पीएससी चौराहे से डेली कॉलेज तक वाहन रहेंगे प्रतिबंधित

मंगलवार को डेली कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत सुगम, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस द्वारा विशेष यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग व्यवस्था निर्धारित की गई है।

By Pranay ChouhanEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 08:32:22 AM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 08:32:22 AM (IST)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकत्रीकरण: इंदौर कृषि कॉलेज चौराहे और पीएससी चौराहे से डेली कॉलेज तक वाहन रहेंगे प्रतिबंधित
इस तरह रहेगी पार्किंग व्यवस्था। -सौजन्य

HighLights

  1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम के दौरान यातायात एवं पार्किंग की व्यवस्था
  2. एग्रीकल्चर एवं पीएससी चौराहे से आगे पैदल आवागमन
  3. आवश्यकतानुसार यातायात डायवर्जन भी किया जाएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मंगलवार को डेली कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत सुगम, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस द्वारा विशेष यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग व्यवस्था निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों, विभिन्न जिलों से आने वाले नागरिकों, बसों, दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं।

यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों एवं मार्गों पर यातायात नियंत्रण, वाहनों के मार्गदर्शन व आवश्यकतानुसार डायवर्जन की व्यवस्था की जाएगी। कृषि कॉलेज चौराहे से डेली कॉलेज ज्ञान द्वार तक एवं पीएससी चौराहे से डेली कॉलेज ज्ञान द्वार तक का मार्ग आम वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा।


निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें वाहन

  • कृषि महाविद्यालय ग्राउंड : इंदौर, महू, कंपेल एवं सांवेर से आने वाले वाहनों के लिए।

  • डेली कॉलेज वीआईपी पार्किंग : केवल पासधारी अतिथियों के वाहनों के लिए।

  • मेडिकल बायज हास्टल के सामने, बंगला नंबर पांच : महू जिले से आने वाली बसों के लिए।

  • पीएससी कार्यालय के सामने ग्राउंड : इंदौर जिले से आने वाले वाहनों के लिए।

  • सुपर पब्लिक स्कूल, आजाद नगर : इंदौर जिले के वाहनों के लिए।

  • नेहरू स्टेडियम के पास निर्धारित पार्किंग : इंदौर जिले से आने वाले दोपहिया, चारपहिया वाहनों एवं निर्धारित बसों के लिए।

एग्रीकल्चर एवं पीएससी चौराहे से आगे पैदल आवागमन

कार्यक्रम स्थल के आसपास यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए एग्रीकल्चर चौराहा एवं पीएससी कार्यालय चौराहे से डेली कालेज तक आवागमन पैदल रहेगा। नागरिक वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े करने के बाद पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचें।

आवश्यकतानुसार यातायात डायवर्शन भी किया जाएगा

यातायात पुलिस द्वारा कृषि कॉलेज चौराहा, मेडिकल कॉलेज चौराहा, पीएससी कार्यालय चौराहा, पॉवर हाउस तिराहा, होमगार्ड चौराहा, नवलखा चौराहा, जीपीओ चौराहा एवं आजाद नगर चौराहा सहित निर्धारित पॉइंट पर आवश्यकतानुसार यातायात डायवर्शन भी किया जाएगा।

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