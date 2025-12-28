पुरानी गाड़ियों की 'कुंडली' रखेगा आरटीओ... चोरी और फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, 1 जनवरी से लागू होगा 'डीम्ड ओनर' नियम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नए साल से पुराने वाहनों के कारोबार में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब पुरानी गाड़ियों की खरीदी-बिक्री मनमर्जी से नहीं, बल्कि सख्त नियमों और सरकारी निगरानी के तहत होगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी, 2026 से बिना 'प्राधिकार पत्र' (डीलर ऑथोराइजेशन) के पुराने वाहनों का व्यापार नहीं किया जा सकेगा। इंदौर के करीब 100 डीलर्स को इस नई व्यवस्था के तहत अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।

वाहन मालिकों को कानूनी पचड़ों से मिलेगी मुक्ति प्राधिकार पत्र के नियम का सबसे बड़ा लाभ वाहन स्वामियों को मिलेगा। जब कोई स्वामी अपनी पुरानी गाड़ी किसी अधिकृत डीलर को बेचेगा, तो केंद्रीय मोटरयान नियम के तहत 'फॉर्म 29-सी' भरा जाएगा। इस फॉर्म की जानकारी आरटीओ (RTO) को मिलते ही डीलर उस वाहन का 'डीम्ड ओनर' (माना गया स्वामी) बन जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वाहन हैंडओवर होते ही पुराने मालिक की कानूनी जिम्मेदारी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अब तक कई मामलों में गाड़ी बेचने के बाद भी दुर्घटना या अपराध की स्थिति में जिम्मेदारी पुराने मालिक पर आ जाती थी, जो अब नहीं होगा।