कार से मिला था काले हिरण का 65 किलो मांस, शिकार मामले में सलमान की जमानत अर्जी खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। काले हिरण के शिकार के मामले में गिरफ्तार आरोपित सलमान की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।आरोपित की जमानत पर विश्नोई समाज ने आपत्ति ली थी। बीते वर्ष वन विभाग ने महू में एक संदिग्ध इनोवा कार से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर कार से 65 किलो काले हिरण का मांस जब्त किया था।

उन्हीं में से एक आरोपी सलमान की और से जमानत याचिका दायर की थी। जमानत के लिए न्यायालय में तर्क रखा था कि आरोपित एक साल से जेल में है। जब्त मांस से उसका कोई लेना देना नहीं है। जमानत अर्जी पर आपत्ति लेते हुए विश्नोई समाज जोधपुर की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता पंडित करण बैरागी ने न्यायालय में तर्क रखे। उन्होंने न्यायालय में शिकार के वीडियो और तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि आरोपितों का एक संगठित गिरोह है। यह देश के विभिन्न जंगलों में शिकार करते हैं।