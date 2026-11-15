इंदौर के सांवेर में 13.16 करोड़ से बनेगी 9 किमी सड़क, सिंहस्थ में लाखों श्रद्धालुओं को होगा फायदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए बड़ी सौगात मिली है। कांकरिया बोर्डिया से जम्बुडी सरवर तक 9 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। 13.16 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क सिंहस्थ के दौरान भी बेहद उपयोगी साबित होगी।

मंत्री सिलावट ने किया भूमिपूजन शनिवार को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कांकरिया बोर्डिया में आयोजित कार्यक्रम में इस सड़क का भूमिपूजन किया। सड़क बनने से आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा और आवागमन आसान होगा। 1.2 किमी लंबे पहुंच मार्ग का लोकार्पण इसी कार्यक्रम में मंत्री ने कांकरिया बोर्डिया से गोशाला तक करीब दो करोड़ रुपये की लागत से बने 1.2 किलोमीटर लंबे पहुंच मार्ग का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से ग्रामीणों का शहर तक पहुंचना आसान होगा और किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने में सुविधा मिलेगी।