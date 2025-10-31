Sarkari Naukri in MP: राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इस दिन से होगा इंटरव्यू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने गुरुवार को राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें 85 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इन्हें अब साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगले 15 दिनों के भीतर आयोग तारीख तय कर सकता है। उसके बाद ही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे।

23 पदों के लिए निकला है आवेदन 23 पदों के लिए आयोग ने 24 अगस्त को परीक्षा करवाई थी। लगभग साढ़े चार हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बरसों बाद आयोग ने लिखित परीक्षा का पैटर्न बदला था। दोपहर 12 से तीन बजे के बीच दो पेपर हुए। पहला 150 अंकों का सामान्य अध्ययन पेपर था। दूसरा पेपर 300 अंकों का विषय आधारित था, जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। लिखित परीक्षा 450 अंकों रही। 23 में से सात सामान्य, दो एससी, चार एसटी, आठ ओबीसी, दो ईडब्ल्यूएस पद शामिल थे।