मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Sarkari Naukri in MP: राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इस दिन से होगा इंटरव्यू

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने गुरुवार को राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें 85 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इन्हें अब साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगले 15 दिनों के भीतर आयोग तारीख तय कर सकता है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 03:41:53 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 03:41:53 AM (IST)
    Sarkari Naukri in MP: राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इस दिन से होगा इंटरव्यू
    Sarkari Naukri in MP: राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने गुरुवार को राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें 85 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इन्हें अब साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगले 15 दिनों के भीतर आयोग तारीख तय कर सकता है। उसके बाद ही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे।

    23 पदों के लिए निकला है आवेदन

    23 पदों के लिए आयोग ने 24 अगस्त को परीक्षा करवाई थी। लगभग साढ़े चार हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बरसों बाद आयोग ने लिखित परीक्षा का पैटर्न बदला था। दोपहर 12 से तीन बजे के बीच दो पेपर हुए। पहला 150 अंकों का सामान्य अध्ययन पेपर था। दूसरा पेपर 300 अंकों का विषय आधारित था, जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। लिखित परीक्षा 450 अंकों रही। 23 में से सात सामान्य, दो एससी, चार एसटी, आठ ओबीसी, दो ईडब्ल्यूएस पद शामिल थे।


    इन विभागों में होगी नियुक्ति

    इसमें पंचायत व ग्रामीण विकास, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। आयोग ने दो महीने बाद लिखित परीक्षा का रिजल्ट निकाला है, जिसमें 68 मुख्य और 17 प्रावधिक भाग में अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी हाल में स्मार्ट वॉच पहनकर पहुंच गया था। बाद में अभ्यर्थी का नकल प्रकरण भी बनाया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.