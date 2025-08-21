Indore: कोर्ट में स्कैम करने वाला दलाल गिरफ्तार, दस साल से फर्जी लोन बुक के जरिए करवा रहा था जमानत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपराध शाखा ने कोर्ट में फर्जीवाड़ा करने वाले दलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी ऋण पुस्तिकाओं से जमानत देकर लाखों रुपये कमा चुका है। डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक तीन साल पूर्व फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत देने वाले गिरोह पर एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में 40 अपराधी पकड़े हैं।

पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार

एक अपराधी तो पत्रकार कल्पेश याग्निक आत्महत्या केस की आरोपी सलोनी अरोरा की जमानत दे चुका है। गुरुवार को पुलिस ने सुरखेड़ी बड़नगर (उज्जैन) के शंकरलाल कलाल को भी गिरफ्तार कर लिया। 79 साल के शंकरलाल ने पूछताछ में बताया वह दस साल से फर्जी तरीके से जमानत देकर गंभीर और सामान्य प्रकरणों में अपराधियों को रिहा करवा रहा था। उसने दर्जनों अपराधियों की जमानत दी है।