किसान के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी, जमीन की फर्जी रजिस्ट्री मामले में पटवारी सहित अन्य के खिलाफ FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तुकोगंज पुलिस ने किसान के साथ करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में पटवारी सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपितों ने स्टाम्प खरीदकर उस पर हस्ताक्षर किए और किसान की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर ली। चार करोड़ कीमती जमीन के दस्तावेज एक करोड़ के मूल्य का दिखाया गया। पुलिस ने विजय भट्ट की शिकायत पर अनिल बोहरा निवासी ग्राम मोडी तहसील सुसनेर और पटवारी रामगोपाल रातडिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

फर्जी साइन के जरिए स्टाम्प पर दर्शाया पुलिस के मुताबिक, पटवारी रामगोपाल ने अनिल बोहरा के साथ मिलकर 31 दिसंबर 2022 को स्टाम्प अपने नाम से खरीदा। इस स्टाम्प पर ग्राम डोकरपुरा के किसान अब्दुल रईस की 3.378 हेक्टेयर कृषि भूमि बेचने का अनुबंध कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया। दस्तावेज में जमीन का सौदा चार करोड़ बताकर केवल 1 करोड़ 1 लाख की राशि का भुगतान किसान को किया जाना दिखाया गया। रुपयों की प्राप्ति को फर्जी साइन के जरिए स्टाम्प पर दर्शाया गया।