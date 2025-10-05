इंदौर में स्कूल बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे 10 बच्चे; बैग जल गए

नईदुनिया न्यूज, इंदौर। इंदौर में सांवेर क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। बच्चों से भरी एक स्कूल बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। गनीमत रही कि चालक की सतर्कता और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार, पंचडेरिया गांव से धरमपुरी जा रही सर्व विकास पब्लिक स्कूल की बस एमपी-09 एफए-3292 में करीब 10 बच्चे सवार थे।

रिंगनोदिया के पास बस में अचानक धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए बस को पास ही निर्माणाधीन ट्रेजर कॉलोनी के मैदान में खड़ा कर दिया। जैसे ही बच्चों को बाहर निकाला गया, बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। इस दौरान बस में रखे बच्चों के स्कूल बैग भी जलकर खाक हो गए मौके पर मौजूद कालोनी के लोगों ने ट्यूबवेल की पाइपलाइन से पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया।