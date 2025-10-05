मेरी खबरें
    इंदौर में स्कूल बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे 10 बच्चे; बैग जल गए

    इंदौर के सांवेर क्षेत्र में एक स्कूल बस में भीषण आग लग गई, जिससे 10 बच्चे बाल-बाल बच गए। ड्राइवर और स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सर्व विकास पब्लिक स्कूल की बस पंचडेरिया से धरमपुरी जा रही थी, तभी रिंगनोदिया के पास आग लगी। बस पूरी तरह जल गई, बच्चों के बैग भी जल गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 10:53:57 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 10:58:40 AM (IST)
    फायर ब्रिगेड पहुंची, उसके पहले कालोनी के लोगों ने ट्यूबवेल की पाइपलाइन से आग पर काबू पा लिया था।

    HighLights

    1. लापरवाही के कारण बच्चों की जान खतरे में पड़ गई।
    2. हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में आक्रोश देखने को मिला।
    3. घटना के बाद बस के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

    नईदुनिया न्यूज, इंदौर। इंदौर में सांवेर क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। बच्चों से भरी एक स्कूल बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। गनीमत रही कि चालक की सतर्कता और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार, पंचडेरिया गांव से धरमपुरी जा रही सर्व विकास पब्लिक स्कूल की बस एमपी-09 एफए-3292 में करीब 10 बच्चे सवार थे।

    रिंगनोदिया के पास बस में अचानक धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए बस को पास ही निर्माणाधीन ट्रेजर कॉलोनी के मैदान में खड़ा कर दिया। जैसे ही बच्चों को बाहर निकाला गया, बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। इस दौरान बस में रखे बच्चों के स्कूल बैग भी जलकर खाक हो गए मौके पर मौजूद कालोनी के लोगों ने ट्यूबवेल की पाइपलाइन से पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

    स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया

    दमकल दल को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। अभिभावकों का कहना है कि वे लंबे समय से बस की फिटनेस और खराब रखरखाव को लेकर स्कूल प्रबंधन से शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई।

    उनका आरोप है कि लापरवाही के कारण आज बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। सांवेर एसडीओपी प्रशांत भदौरिया ने बताया कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है बस पुरानी थी। इस मामले में बस के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

