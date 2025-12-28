मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    SDM प्रिया पटेल का 'लेडी सिंघम' अवतार, एक ही गाड़ी में 30 बच्चे मिलने पर भड़कीं, जब्त किया ओवरलोड वाहन

    Indore News: मध्य प्रदेश की इंदौर में स्कूल वाहनों की जांच का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, इसके बावजूद वाहनों में ओवलोडिंग नहीं थम रही है। शनिवार को ...और पढ़ें

    By prem jatEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 09:02:44 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 09:02:44 PM (IST)
    SDM प्रिया पटेल का 'लेडी सिंघम' अवतार, एक ही गाड़ी में 30 बच्चे मिलने पर भड़कीं, जब्त किया ओवरलोड वाहन
    एक ही गाड़ी में 30 बच्चे मिलने पर भड़कीं SDM प्रिया पटेल

    HighLights

    1. क्षमता से तीन गुना बच्चों को बैठाया, एसडीएम ने रोकी गाड़ी
    2. अपनी गाड़ी से बच्चों को पहुंचाया, वाहन को किया जब्त
    3. बच्चों को अपने वाहन से संबंधित स्थान पर पहुंचाया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में स्कूल वाहनों की जांच का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, इसके बावजूद वाहनों में ओवलोडिंग नहीं थम रही है। शनिवार को ऐसे ही एक वाहन में क्षमता से तीन गुना अधिक बच्चों को बैठाने का मामला सामने आया। इस वाहन को एसडीएम प्रिया पटेल ने रोका तो वाहन में 30 के करीब बच्चे पाए गए। बच्चों को उतारकर ऑटो और अपनी कार से भिजवाया गया।

    संबंधित वाहन को जब्त कर लिया गया। कलेक्टर चौराहा से गुजरने के दौरान एसडीएम प्रिया पटेल ने एक वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे देखकर वाहन को रोका। वाहन में 30 से अधिक बच्चे बैठाए गए थे। नुरानी एकेडमी के यह बच्चें वाहन से खेल प्रतियोगिता के लिए दूसरी स्कूल जा रहे थे।


    वाहन में स्कूल संचालक मुश्ताक खान भी सवार था। उसका कहना है कि खेल गतिविधियों के लिए बच्चों को दूसरे स्कूल प्रांगण ले जाया जा रहा है। यह नियमित नहीं होता है, लेकिन खेल गतिविधियों के लिए पहुंचने में देरी के कारण एक वाहन से बच्चों को ले जा रहे थे।

    एसडीएम प्रिया पटेल का कहना था कि लगातार सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसके बावजूद स्कूलों में अनियमितताएं नहीं रुक रही हैं। क्षमता से अधिक बच्चों वाले वाहन को रोका गया है। वही आरटीओ को मामले की जानकारी दी गई है। बच्चों को अपने वाहन से संबंधित स्थान पर पहुंचाया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.