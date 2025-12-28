SDM प्रिया पटेल का 'लेडी सिंघम' अवतार, एक ही गाड़ी में 30 बच्चे मिलने पर भड़कीं, जब्त किया ओवरलोड वाहन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में स्कूल वाहनों की जांच का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, इसके बावजूद वाहनों में ओवलोडिंग नहीं थम रही है। शनिवार को ऐसे ही एक वाहन में क्षमता से तीन गुना अधिक बच्चों को बैठाने का मामला सामने आया। इस वाहन को एसडीएम प्रिया पटेल ने रोका तो वाहन में 30 के करीब बच्चे पाए गए। बच्चों को उतारकर ऑटो और अपनी कार से भिजवाया गया।
संबंधित वाहन को जब्त कर लिया गया। कलेक्टर चौराहा से गुजरने के दौरान एसडीएम प्रिया पटेल ने एक वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे देखकर वाहन को रोका। वाहन में 30 से अधिक बच्चे बैठाए गए थे। नुरानी एकेडमी के यह बच्चें वाहन से खेल प्रतियोगिता के लिए दूसरी स्कूल जा रहे थे।
वाहन में स्कूल संचालक मुश्ताक खान भी सवार था। उसका कहना है कि खेल गतिविधियों के लिए बच्चों को दूसरे स्कूल प्रांगण ले जाया जा रहा है। यह नियमित नहीं होता है, लेकिन खेल गतिविधियों के लिए पहुंचने में देरी के कारण एक वाहन से बच्चों को ले जा रहे थे।
एसडीएम प्रिया पटेल का कहना था कि लगातार सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसके बावजूद स्कूलों में अनियमितताएं नहीं रुक रही हैं। क्षमता से अधिक बच्चों वाले वाहन को रोका गया है। वही आरटीओ को मामले की जानकारी दी गई है। बच्चों को अपने वाहन से संबंधित स्थान पर पहुंचाया गया।