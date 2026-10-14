इंदौर-देवास बायपास पर एमआर-10 फ्लाईओवर की दूसरी भुजा का काम हुआ पूरा, निकल सकेंगे वाहन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर-देवास बायपास के एमआर-10 फ्लाइओवर का निर्माण पूरा हो चुका है। दो सप्ताह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने ट्रॉयल किया। जहां से वाहनों को निकाला गया। अब बुधवार शाम 4 बजे से फ्लाईओवर के दूसरी भुजा से ट्रैफिक शुरू किया जाएगा।

इस दौरान सांसद शंकर लालवानी और एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव सहित अन्य अधिकारी फ्लाईओवर का निरीक्षण भी करेंगे। खासबात यह है कि अगले कुछ दिनों में सर्विस रोड से पूरी तरह ट्रैफिक बंद किया जाएगा, ताकि थ्री लेयर अंडरपास के एक हिस्से का रुका काम शुरू हो सके। अधिकारियों के मुताबिक अंडरपास के नीचे नर्मदा लाइन है, जिसे जोड़ने का काम नर्मदा विकास प्राधिकरण करेंगी।